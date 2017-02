El sindicato de estibadores: Â«Si alguien nos engaÃ±a, reventaremos todoÂ»

La propuesta del Ministerio de Fomento de romper el monopolio laboral de las denominadas Sagep (sociedades de gestión de trabajadores portuarios), una medida motivada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, amenaza con desatar una auténtica guerra con el principal sindicato de los estibadores, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que ya ha convocado paros para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero en todos los puertos españoles.

El clima de hostilidad, más ferviente en un colectivo altamente sindicalizado, resulta palpable, como se puede observar en este video al que ha tenido acceso ABC. En él aparece el líder de la Coordinadora, Antolín Goya, arengando a sus compañeros durante una asamblea celebrada en Algeciras durante el pasado martes.

En su intervención, escoltado por los representantes de la sección andaluza del sindicato, revela que ya ha iniciado contactos con varias formaciones políticas para torpedear el real decreto ley que prevé aprobar el Gobierno en las próximas semanas. «Intentaremos consolidar que el PSOE vote no. Si el PSOE vota no el PP no puede sacar adelante este decreto», recalca el líder sindical canario, quien añade que ha logrado la oposición del PNV y de Coalición Canaria al texto redactado por el Ministerio de Fomento. «El PSOE tiene la llave en su mano y el PSOE no está diciendo que está con nosotros. Vamos a colocar al Gobierno donde lo queríamos tener».

Y lanza una inquietante amenaza, consciente del peso estratégico que supone la actividad portuaria, el tránsito de importaciones y exportaciones vía marítima, para la economía española, puesto que representa un 20% del PIB. «Si no es así, si alguien nos engaña, que ninguno tenga la duda: solo lo podremos arreglar reventando todo lo que tenemos ahí».

Goya también hace un llamamiento a estrechar filas y a la discreción, preocupado por la filtración en las redes sociales y en los medios de comunicación del contenido de las asambleas. «Igual que tenemos una estrategia clara, necesitamos que la gente esté bien ajustada, necesitamos soldados que sepan lo que tienen que hacer en cada momento. No necesitamos superhéroes, nadie que se salte las directrices que le marquen. Necesitamos que todos funcionen como una piña [...]. Nosotros somos portuarios y arreglamos las cosas en asamblea, donde las tenemos que arreglar».