-La sentencia de la UE es de 2014 ¿Por qué la urgencia de la reforma?

-La reforma de la estiba no es opcional, es una obligación. ¿Qué pasó?, que estuvimos un año en funciones y como hay que refundar una ley, esta tiene que pasar indiscutiblemente por el Congreso. Mientras tanto ya hemos tenido una multa y ahora un aviso de una sanción coercitiva que, si España no da cumplimiento a la sentencia de la Justicia europea, todos los españoles tendremos que pagar.

-No piensa igual la oposición.

-A mí esto me decepciona, pero sobre todo me preocupa que un partido como el PSOE diga lo que dice, porque no hay que olvidar que la ley que se llevó a los tribunales es una norma socialista, que tuvo una modificación posterior en 2010 en la que se liberalizó algo el sector, pero no lo suficiente. Yo quiero recordar a los socialistas, en especial a Susana Díaz, que entonces el PP apoyó sin fisuras su propuesta.

-¿No había alternativa?

-La sentencia es de una claridad tan meridiana que el decreto es prácticamente una reproducción. Se ha negociado todo y eso lo sabe también el PSOE, que si dice que no es así mentiría. Y Ciudadanos si no lo sabe que aprenda. Por tanto, yo propondría que las multas coercitivas que nos pongan a partir de ahora las paguen los partidos que se oponen a apoyar el decreto. Les reto a que sus enmiendas las vayan a negociar en persona a la UE, a ver qué les dicen, a ver si se atreven. Si esto no se aprueba puede darse una situación de vacío jurídico peligrosa. Esta es la alternativa. Cabe recordar que el derecho comunitario tiene primacía sobre el español, por lo que yo, a día de hoy, no le puedo negar a una empresa que haga con su propio personal estas labores.

-Atendiendo a las exigencias, ¿existe posibilidad de negociación?

-No. Además me consta que partidos y sindicatos tienen a su disposición las cartas de la Comisión con respecto a las negociaciones que se han hecho desde el Gobierno y qué es y no posible. Nos estamos jugando mucho y las sentencias hay que cumplirlas.

-¿No se ha extralimitado Fomento?

-No, ¿en qué se ha extralimitado? Lo que sucede es que vamos de un sistema con el que los estibadores están muy protegidos, a un sistema en el que estarán cubiertos por las mismas garantías que cualquier trabajador. Los sindicatos saben que los derechos laborales en este país se defienden por convenio colectivo y no por decreto.

-Los estibadores hablan de «ERE».

-Eso es mentira. Lo que van a perder es una situación extraordinariamente privilegiada que no tiene ningún colectivo español a día de hoy. Nadie quedará en la calle salvo los malos.

-Algeciras ha llegado a un acuerdo. ¿Está enseñando el camino?

-El presidente haría muy bien en alinearse con el Gobierno. Son un colectivo muy numeroso y tiene una empresa Maersk que allí dice que no le preocupan los costes de la estiba. Aquí, en Vigo, argumentó todo lo contrario.

La huelga se aplaza. ¿Confía en que se reconduzca el conflicto?

-Espero que sí. Sería insensato meternos en una cadena de huelgas cuyas consecuencias las paga el contribuyente. Si la cosa se pone fea tendríamos que ir a una solución parecida a la de los controladores aéreos.