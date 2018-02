«Si en Alemania no suben sueldos, en la periferia de Europa menos» Entrevista con Silvia Ardagna, economista de Goldman Sachs

Javier Tahiri

Madrid 05/02/2018

El impacto económico del «procés» se ve con perspectiva desde fuera. «Nadie ha hablado sobre Cataluña, nos hemos centrado más en la fuerte recuperación global», señala a la salida de un encuentro con inversores en Madrid Silvia Ardagna (1970), economista del equipo europeo de Goldman Sachs. Ardagna, que antes era profesora en Harvard, es conocida en el mundillo académico por sus investigaciones junto a su colega Alberto Alesina sobre cómo el recorte del gasto público puede servir de estímulo al crecimiento, lo que alimentó la polémica hace años en plena era de austeridad en Europa. Ahora el boquete fiscal es menor, pero el gran desafío es que la recuperación llegue al bolsillo en forma de subidas salariales.

—¿Cómo ve a España?

—Tenemos unas perspectivas muy positivas, como con el resto de la Eurozona. Para este año vemos una moderación del crecimiento, por la depreciación del euro o del crudo. Pero España crecerá más que Italia y Francia y no veo que Cataluña vaya a tener gran impacto. A largo plazo, creo que tendrá más autonomía pero será un proceso largo en el tiempo.

–¿Subirán los salarios en España?

–A diferencia de Estados Unidos, donde subirán con fuerza, en Europa no habrá un alza significativa. Ello es así porque en la UE el paro sigue siendo muy alto, sobre todo en la periferia. Además, estos países siguen siendo menos competitivos que Alemania. Y no hay que ignorar la influencia de Berlín sobre el resto de la zona euro: si en Alemania los sueldos no suben al 3%, en la periferia menos.

—¿La incertidumbre es más política que económica en la UE este año?

–2017 fue más incierto, con las elecciones galas. Este año solo Italia entre los grandes países tendrá comicios. La ley electoral hace difícil prever los resultados. El Movimiento Cinco Estrellas, antieuropeo, está en cabeza, pero aún así quizá no logre entrar en el Gobierno. No parece fácil que se forme un Ejecutivo estable. En cuanto a Alemania, es positiva una coalición de CDU y SPD, aunque sigue habiendo temor a un Gobierno más antieuropeo. La crisis explica el contagio de los movimientos antiglobalización pero también hay una variable demográfica. En Reino Unido, la mayor parte de los votantes del Brexit tenían una edad avanzada, por lo que quizá el apoyo al Brexit baje en el futuro. Pero en Italia los votantes del Movimiento de Cinco Estrellas son jóvenes. Francia votó por una mayor integración; Alemania, si hay Gran Coalición, también; Italia es la gran incógnita.

–Tras los problemas de Popular y la banca italiana, ¿cómo ve al sector?

—La fragmentación del crédito europeo se ha reducido. Pero en Italia la morosidad bancaria sigue muy alta. En España ha mejorado más, por la reestructuración del sector y el crecimiento.

—¿Qué consecuencias tendrá que el BCE suba tipos y deje de comprar deuda en países con elevadas deudas públicas?

—No creo que la retirada de estímulos vaya a tener gran impacto en las perspectiva de deuda de España e Italia. Será una retirada muy gradual: las compras pueden seguir hasta diciembre y solo habrá una subida muy lenta de tipos en la segunda mitad de 2019. La situación ha mejorado y no parece que vaya a haber disrupciones: la Eurozona tiene mayor crecimiento y superávit primario para ir reduciendo su deuda.

–¿Qué impacto cosechará la reforma fiscal de Donald Trump?

–Será positiva para el crecimiento de EE.UU. pero no tendrá un gran efecto en Europa.