«El sector inmobiliario ha de ir a ciclos más largos y contenidos»

Hace poco más de treinta años, el Grupo Inbisa comenzó su actividad inmobiliaria en el sector industrial en el País Vasco. Desde entonces, de la construcción de aquellas grandes naves industriales continuó abriéndose camino con parques empresariales y plataformas logísticas más avanzadas hasta alcanzar modernos edificios de oficinas. El grupo cuenta hoy con diferentes áreas de negocio en las que desarrolla su trabajo y tres sedes en Madrid, Barcelona yBilbao. Su división Inbisa Inmobiliaria tiene en promoción 1.600 viviendas residenciales en todo el país, que según las previsiones le reportarán 150 millones de euros en ventas para 2017. Su director general, Manuel Balcells, ofrece las claves del momento que atraviesa este mercado.

—¿Realmente ya hemos superado la crisis en el sector inmobiliario sobre todo en lo que se refiere al mercado residencial?

—Creo que sí, sobre todo en el sector residencial con más claridad respecto al sector de oficinas, que va un poco más retrasado. Madrid y Barcelona ha sido los motores que han despertado la demanda. Y después se han ido incorporando progresivamente otras zonas como Málaga, Valencia, Burgos, Cantabria, Baleares... La segunda residencia ha tardado más, aunque parece que hay un nuevo resurgir. Antes teníamos una gran cantidad de promociones en todas partes con muchísimo riesgo, y hoy sabemos que esto no puede ser así. Tenemos que ser más selectivos y rigurosos.

«Nos encontramos con trámites de obtención de licencia de ocho, nueve y diez meses»

—¿Han detectado falta de suelo para construir en Madrid y Barcelona?

—Sí. Una de las asignaturas pendientes en el sector inmobiliario es la generación de suelo, la agilidad de la Administración para la salida de suelo y para la tramitación de los proyectos. Nos encontramos con trámites de obtención de licencia de 8, 9 y 10 meses. No es normal tener frenado un desarrollo económico que pone en el mercado viviendas para los consumidores, que supone impuestos para los ayuntamientos, puestos de trabajo... Todo eso está retenido por trámites administrativos lentos.

La falta de suelo es más acusada en Barcelona por su orografía. Madrid tiene 360 grados de posible crecimiento, pero la lentitud de la Administración y determinados criterios políticos frenan expansiones inmobiliarias.

—¿Qué se puede hacer?

—Que la Administración evolucione, que los políticos entiendan que tienen que ser más eficientes, no solo la empresa.

—¿También existen problemas o demoras en la financiación del suelo?

—Es completamente distinto. Si eres una promotora con prestigio, rigurosa... es una cuestión de pactar las condiciones. Sí que ha habido hace unos años un cierto temor por parte de las entidades financieras a la promoción inmobiliaria, pero los promotores que han pasado los años difíciles y estamos aquí los bancos lo entienden, están muy activos en su actuación comercial para intentar captar promociones interesantes que financiar y promotores con los que trabajar.

—¿Cree que la correción de precios de las viviendas ha tocado fondo?

—Hay una cierta tendencia a una subida moderada de precios, que va por zonas. Hay zonas con subidas acusadas y otras que no tienen subida de precios. Y se seguirá dando.

—¿Qué previsiones hace para 2018 en el sector inmobiliario?

—El sector inmobiliario es un sector de ciclos. Lo que tenemos que conseguir todos los que estamos en este sector es que esos ciclos se suavicen. Siempre tendremos esos ciclos que van acompañados de la confianza de los compradores, de la situación financiera, de cuestiones políticas, de macroeconomía del país... Todo nos indica que 2018 también será un año razonablemente bueno. Las perspectivas son atractivas, pero hay que evitar que esto se dispare y vayamos a una carrera de precios que nos llevará a otra caída. Ciclos más largos y contenidos esa es la tendencia a la que debemos ir.

—¿Qué tipo de vivienda tiene más éxito ahora, porque parece que el precio ya no es la variable más importante?

—El comprador es más exigente, está muy informado, sabe lo que hay en el mercado y lo que ofrece cada promotor. Nosotros hemos detectado, y nuestra promociones se basan en este perfil, que el público joven ahora hace una vida más hacia el exterior, da mucha importancia a las terrazas; quiere zonas comunes potentes con espacios deportivos y zonas verdes; con una superficie determinada, ni en exceso ni en defecto, por eso potenciamos las viviendas de 3 y 4 dormitorios; quiere equipamiento que energéticamente sea eficiente... Estamos centrados en esa vivienda de primera residencia, para toda la vida, ya no es una vivienda especulativa. El público ha entendido que hoy el banco le financia pero en diez años si quiere cambiar de vivienda la situación de las entidades financieras puede ser bien distinta y a lo mejor no consigue financiación.

—¿Qué distingue a Inbisa de otras inmobiliarias?

—El rigor, que pasa por analizar con profundidad cada promoción inmobiliaria que decidimos sacar al mercado tanto a la hora de buscar el suelo, definir el producto, las estrategias y los precios... Nuestro objetivo es limitar el riesgo. Las promociones que estamos haciendo están teniendo muy buena respuesta comercial y estamos contentos y tranquilos, pero si el mercado no respondiera como tenemos previsto no empezaríamos ningún desarrollo. No vamos en una carrera desbocada de crecimiento. Nuestra idea es ser rigurosos, hacer las cosas bien, asumir pocos riesgos, aprender continuamente de la evolución del mercado y adaptarnos siemrpe al público. Además, contamos con el apoyo de la constructora de nuestro grupo.