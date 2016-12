Ryanair es la compañía aérea peor valorada por los consumidores, de acuerdo a una encuesta realizada por Facua-Consumidores en Acción entre septiembre y noviembre de 2016, con el voto del 45,4% de los participantes en la encuesta, sobre una muestra total de 3.289 usuarios.

Los resultados de esta encuesta, presentada hoy, se enmarcan dentro de la campaña '#aerofraudes' impulsada por la asociación. En este sondeo, el segundo lugar lo ocupa Vueling, la aerolínea catalana integrada en IAG, valorada como la aerolínea que comete más abusos por un 16,2% de los encuestados.

Los resultados de la misma también reflejan que la calidad de la atención a los usuarios ha empeorado en los últimos años, según un 46,2% de los participantes, mientras que un 38,6% considera que sigue más o menos igual y tan sólo un 8,6% valora que ha mejorado, según indica la organización.

Casi 9 de cada 10 usuarios creen que las autoridades no garantizan la protección de los derechos de los pasajeros ante los incumplimientos de las obligaciones de las aerolíneas. Así, un 44,4% considera que hay una absoluta falta de control sobre el sector aéreo, mientras que el 42,9% valora que los controles son insuficientes. Tan sólo un 0,7% de los encuestados entienden que los controles son suficientes.

En este sentido, el 87,8% de los encuestados que han sufrido una cancelación, una denegación de embarque o gran retraso no fueron informados de sus derechos por las aerolíneas. De hecho, un 57,9% indica que no sólo no le informaron, sino que además tampoco conocían sus derechos, mientras que un 29,9% no recibió la información pero ya la conocía. Un 7,4% sí recibió la información adecuada.

Problemas con las compensaciones

Ante una situación como la mencionada de cancelación, denegación de embarque o gran retraso, el 60,8% indica que nunca le abonaron las compensaciones correspondientes, mientras que al 18,6% sí, pero tuvieron que exigirlas, al 4,0% se las abonaron de inmediato y al 3,1%, a los pocos días.

En cuanto a la pérdida, deterioro o retraso en la entrega del equipaje, un 82,6% afirma que no le ofrecieron información sobre sus derechos y las compensaciones correspondientes (de los cuales un 59,9% no recibió información y no sabía qué derechos tenían, mientras que un 22,7% tampoco fue informado pero ya conocía sus derechos), mientras que un 12,3% cree que sí fue informado correctamente.

Por otro lado, un 64,1% de los encuestados denuncia que el precio final de los vuelos era más alto que el ofertado inicialmente en las webs de las aerolíneas. Según Facua, uno de los motivos por los que los precios se suelen inflar al finalizar el proceso de compra es que muchas aerolíneas incluyen un cargo por pagar con tarjeta. Un 45,4% reconoce haber sufrido esta práctica en su último vuelo.

Además, el 70,1% de los encuestados cree que el precio del billete debería incluir el derecho a viajar con maletas y que esto suponga el pago de un suplemento adicional, mientras que el 25,0% de los usuarios está de acuerdo en que el equipaje se pague aparte.