Revolución “primaveral” en Telefónica “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” (A. Einstein)

María Jesús Pérez

Ya lo decía Albert Einstein, «si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo». ¡Qué buena reflexión! ¡La de situaciones conocidas y personas en concreto que se me ocurren a las que aplicar el cuento! Es una frase que refleja una circunstancia que se da desgraciadamente con mucha frecuencia en diferentes ámbitos del mundo empresarial. En concreto, ante un determinado problema de estrategia relacionado con los «números» hay primeros ejecutivos que reiteran una y otra vez el mismo procedimiento para resolverlo, y lo único que consiguen son nulos resultados. O, peor... los contrarios.

Y es que en un entorno empresarial tan cambiante desde hace 20 años –corta me quedo tras los constantes cambios a la velocidad de la luz que sufren las compañías–, lo que un equipo directivo hacía antes al frente de su empresa, ahora, lo lógico, es que ya no sirva. En un mundo ya tan globalizado, las circunstancias externas han cambiado tanto que la misma solución repetida en el tiempo es un mero parche que llega un momento que ya ni lo es. Sea como fuere, los malos resultados, en definitiva, evidencian que el máximo ejecutivo de una compañía –arropado por todo el séquito de su consejo– no ha hecho un análisis pormenorizado ni acertado del problema para descubrir que está ocurriendo y ponerle la solución adecuada.

Y en esas andan en Telefónica. Que la operadora española es una de nuestras joyas empresariales, nadie lo pone en duda. Ahora bien, que los tiempos a lo largo de sus casi cien años de existencia han mutado su negocio a velocidad de vértigo, nadie puede obviarlo. Los años en los que el grueso de los ingresos venían por las llamadas ya han pasado. También aquellos en los que la parte más importante era a través de SMS. Incluso en la actualidad, la tarifa plana de megas en móvil está próxima a su fin. Tecnología y mercado mutan a una velocidad asombrosa y Telefónica necesita una estructura flexible para hacerle frente.

Atrás quedará pues el buen hacer –para muchos fue así, tras ejercer el liderazgo de la operadora con su particular sello de éxito, eso no se le puede negar– de su anterior presidente, César Alierta. Ahora, la pelota está en el tejado del nuevo líder, José María Álvarez-Pallete, del que ya vislumbramos su propio hacer. Bueno o malo, está por ver. Por ello, si prosigue en la senda de alto volumen de deuda –la reducción se está haciendo de manera muy lenta- unos costes operativos exorbitados y una caja muy pobre, Telefónica podría estar condenada a vagar por el desierto. Exagerando, sí.

La compañía afronta la gestión de una deuda de casi 50.000 millones de euros y la acción y el dividendo siguen a años luz de los mejores momentos de la que fue la primera empresa de España y es aún una de las grandes telecos de Europa e Iberoamérica. Ahora ¿le toca demostrar al discípulo que es mejor que el maestro? Bueno, es otra etapa. Otro momento del sector. Otra tecnología. Incluso, otro negocio. Y cuenta con otro equipo... o, al menos, lo está configurando acorde a los nuevos tiempos que están ya aquí.

A falta de algún fleco, Álvarez-Pallete se ha rodeado de un equipo de confianza para acometer el relevo generacional y poner en marcha una estrategia centrada en recortar la deuda, sin sacrificar la inversión, además de reducir casi a cero el pago de dividendo y conseguir hacer caja para acometer, quizás, alguna operación de compra. Todo ello aportaría a Telefónica una estructura más versátil para enfrentarse a los retos tecnológicos de los próximos años y adelantarse al mercado. Una forma de hacer más próxima a la fórmula de negocio de otras grandes multinacionales con las que competir, como Apple, Microsoft u Oracle, y siguiendo también la estela de Amazon y Facebook. Urge lograr «músculo»...

Se avista pues el último paso para cerrar el arranque definitivo de la era «Álvarez-Pallete». Con el comité ejecutivo prácticamente 100% propio, la última de las revoluciones está por venir. Renovar el consejo. En primavera. Pero no en abril. Más hacia finales de la estación. Para hacerlo también suyo. Sin reminiscencias del pasado de Alierta. Centrándose ya en la transformación digital –a través del internet de las cosas, tirando del 5G...– y lejos de disputas políticas. La idea, en principio, es cesar a los cuatro consejeros pendientes de renovación: José María Abril, Eva Castillo, Fernando Furlán y Javier de Paz. Ahora bien, todo en línea con las normas de buen gobierno corporativo.

Algunos ya van contando por ahí que la revolución devolverá un sillón a algún Abril –que no en abril, pero por cierto, en el entorno de las 70 primaveras–, distinto al actual pero sería una decisión no acorde con la «purga» total del pasado de la operadora. Pero ¿por qué no? De hecho, otros auguran la venta de alguna participación mayoritaría que podría facilitar esta reincorporación. ¿El 6,96% de BBVA? Muy aventurado parece. No en vano es un bocado suculento pero por el que el banco que preside Francisco Gonzaléz, por cierto, reconoció unas minusvalías latentes de 880 millones de euros.

¿Y entrar y cambiar la Fundación Telefónica? Palabras mayores. Ya lo dije en estas mismas páginas tras el «totum revolutum» del comité ejecutivo de la operadora. De momento, la preside aún Alierta. Entonces, sí, sería el fin de la revolución.