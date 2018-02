Repsol vende el 20% de Gas Natural a CVC por 3.816 millones de euros La plusvalía generada para el grupo petrolero por la transmisión de este paquete asciende aproximadamente a 400 millones de euros

Repsol ha acordado la venta del 20% que mantiene en Gas Natural a Rioja Bidco Shareholdings, sociedad controlada por el fondo británico CVC, por un importe total de 3.816. euros. El acuerdo equivale un precio de 19 euros por acción, lo que implica una prima de casi el 4% respecto al precio al que ayer cerraron los títulos de la gasista (18,28 euros). La plusvalía generada para el grupo petrolero por la transmisión de este paquete asciende aproximadamente a 400 millones de euros, tal y como ha informado la compañía en un hecho relevante a la CNMV.

El cierre de la venta está condicionado a que se logren, en un plazo de no más de seis meses desde la firma del contrato, las preceptivas autorizaciones por parte de las autoridades competentes en México, Corea del Sur, Japón y Alemania. Además, la operación está sujeta a la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services, también en el plazo máximo de seis meses.

En el comunicado al supervisor bursátil, Repsol añade que para que la venta se cierre, Rioja tendrá que firmar un contrato con los otros dos máximos accionistas de Gas Natural, Criteria Caixa (24,4%) y GIP (20%) no más tarde del 22 de marzo.

Además, la firma compradora deberá contar con tres miembros en el consejo de administración de Gas Natural, en sustitución de los que ahora ocupan los asientos por parte de Repsol. El pasado 10 de enero, Repsol confirmó que había recibido muestras de interés por su paquete accionarial en Gas Natural por parte de diversos inversores, entre ellos el fondo CVC Capital Partners.

Según explicó entonces, en el marco del Plan Estratégico 2016-2020 y "como parte de una gestión dinámica permanente del portafolio de negocios", Repsol analiza "regularmente" distintas alternativas, incluidas las relativas a su participación en Gas Natural Fenosa.

Hasta el momento, los principales accionistas de Gas Natural Fenosa eran Criteria Caixa, 24,4%; Repsol, 20%; GIP, 20%; Retail, 8,2%; y Sonatrach, 4%. En el consejo hay, además del presidente ejecutivo (Francisco Reynés), seis independientes, tres representantes de Criteria Caixa, otros tres de Repsol y el mismo número de GIP.

En septiembre de 2016, Repsol y La Caixa -a través de Criteria- vendieron cada una el 10% de Gas Natural Fenosa al fondo estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP) por 3.803 millones.