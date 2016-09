¿Rentabilidades a la baja? Los depósitos y cuentas dónde se puede ganar dinero

Tras unas semanas más laxas, nuestras finanzas personales deben apretarse el cinturón. Es más, debe marcarse como una obligación la búsqueda de productos que nos permitan ahorrar y ampliar nuestros recursos. Si antes del verano la excusa recurrente para no hacerlo es que no había dónde elegir, con el nuevo curso ya no tiene sentido, especialmente gracias a nuevas ofertas con plazos a un año y rentabilidades en torno al 1% y hasta el 5%. La diferencia vendrá si se tiene productos con los que suscribir una alta vinculación con el banco o, por el contrario, se prefiere volar libre.

Pero ¿cuál es el panorama al que se enfrenta el ahorrador? Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto.es. señala que "la remuneración que podemos conseguir con cuentas remuneradas y depósitos a plazo fijo sigue siendo baja porque continuamos en contexto de bajos tipos de interés que, por el momento, no prevemos que vaya a cambiar". Y, por otro lado, "los productos con una retribución más interesante exigen que el cliente se vincule de alguna manera con la entidad correspondiente.

Por su parte, Víctor López, responsable del comparador financiero de Rastreator.com, cree que "Los consumidores que vuelven de vacaciones pueden utilizar este momento del año para plantearse invertir en determinados productos financieros. En el escenario actual, en el que la deuda de las familias se sitúa en niveles de 2006, previos a la crisis, y que el ahorro sigue creciendo, puede ser un momento excelente para invertir".

