El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho este miércoles que Renfe ha cuadruplicado la capacidad de sus servidores para intentar evitar el colapso de su página web de cara a la venta de billetes de AVE a 25 euros prevista para mañana.

No obstante, a pesar de este esfuerzo, ha reconocido que no pone la mano en el fuego por que no se vayan a repetir las incidencias registradas el mes pasado porque "esto es peor que un concierto de "Bruce Springsteen", ha dicho.

"Puedo decir que hemos tomado todas las medidas que podíamos tomar, hemos cuadruplicado la capacidad de nuestros sistemas operativos, de nuestro servidores", ha dicho el ministro, que ha admitido que está por ver si son capaces de "absorber" la "avalancha" de miles de solicitudes que llegan en minutos.

Renfe pondrá mañana a la venta la segunda tanda de 25.000 billetes de AVE a 25 euros con motivo de la celebración del 25 aniversario de la inauguración del AVE a Sevilla.

Durante la primera tanda, la página web de Renfe se colapsó por la saturación del número de visitas.

En esa ocasión, los billetes se vendieron en poco más de doce horas y la web registró 490.000 visitas y más de 3,3 millones de consultas.