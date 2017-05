«La relación personal entre cliente y banquero privado va a más»

Ocho meses en su nuevo cargo han bastado para que Jorge Gordo 'revolucione' la banca privada de BBVA. Desde que en septiembre fue nombrado director, ha impulsado junto a su equipo un plan estratégico basado en la personalización para estrechar la relación con los clientes, la especialización y la innovación, con el objetivo de crecer un 25 por ciento en tres años.

Subir de 300.000 a 500.000 euros el mínimo patrimonial para ser cliente de banca privada de BBVA y reducir a la mitad la cartera de los banqueros privados son dos de las iniciativas que Jorge Gordo ha impulsado desde que es director de Banca Privada de BBVA, todo para ofrecer un servicio personalizado a sus clientes, ya que «el cliente de banca privada no quiere autogestionarse, demanda un banquero privado con el que hablar, contrastar información y decidir sobre sus finanzas, y nuestro modelo de banca privada va en esa línea», asegura.

Apenas lleva ocho meses en su cargo y ya ha empezado a reestructurar el negocio de banca privada de BBVA, ¿por qué tomó esta decisión?

Los cambios no son solo consecuencia de mi nombramiento. Había un plan estratégico que estaba casi terminado antes de que yo llegara y que se ha finalizado tras ocupar mi actual cargo. De septiembre a diciembre terminamos de definir el plan estratégico de banca privada a tres años y está en marcha desde enero, pero no todos los cambios son 'culpa' mía. Lo que sí he hecho es desarrollar las innovaciones que estaban determinadas en ese plan.

