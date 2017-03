Las redes sociales se atascan como catalizadoras de la búsqueda de empleo

La utilización de las redes sociales para buscar empleo parece que toca techo, pese al abanico de posibilidades que ofrecen, tanto a candidatos como a los responsables de Recursos Humanos. En concreto, un 78% de los usuarios recurren a ellas para este objetivo, prácticamente la misma proporción que el año anterior. ¿Están sufriendo los internautas el «efecto fatiga»? O, acaso, ¿no se están cumpliendo las expectativas suscitadas años atrás? Sin embargo, los portales web de empleo siguen siendo las herramientas más utilizadas.

De hecho, el uso de las redes sociales por parte de las empresas como medio para captar talento ha perdido en un año tres puntos, al pasar del 87% en 2015, al 84% en 2016. Pero es que el 35% de los reclutadores opina que los candidatos no dan un uso suficientemente profesional a sus perfiles. Se detecta falta de motivación a la hora de difundir los curriculum –tan solo años de experiencia y mera relación de puestos ocupados hasta el momento– y algunos han comenzado a cerrar perfiles. El binomio redes-sociales mercado de trabajo, en un escenario tan cambiante como el actual, necesita un profundo análisis, quizá una revisión. El V Informe Infoempleo-Adeco, presentado el miércoles en Madrid, trata de dar respuesta a estos interrogantes y despejar no pocas incertidumbres.

Jorge Guelbenzu, director general de Infoempleo, e Iria Vázquez-Palacios, directora de Servicio y Calidad de Adecco, coincidieron en que las redes sociales han derribado las barreras de comunicación entre empresas y candidatos. «Hoy en día, cualquier persona tiene más poder sobre el desarrollo de su carrera profesional que nunca antes», comentó Guelbenzu. «El 86% de las empresas en España tienen presencia en redes sociales, y el 84% de los profesionales de selección las utilizan para reclutar candidatos, por lo que la puerta de acceso a cualquier compañía está abierta». Al mismo tiempo, el 91% de los candidatos tienen cuenta en redes sociales, y el 78% las utiliza para buscar empleo.

Bajan las expectativas

Iria Vázquez-Palacios, por su parte, rechazó la creencia, tantas veces difundida, de que en España hay una carencia de talento, especialmente en el sector de las nuevas tecnologías. «Claro que hay talento, lo que ocurre es que debemos saber cómo buscarlo». Así que las organizaciones deben mantener abierta la entrada digital para conocer «las inquietudes de las personas que buscan empleo y cuáles son sus hábitos de búsqueda. Solo de esta forma conseguiremos atraer al mejor talento».

Las empresas quieren que sus empleados sean activos en las redes sociales, como marca de la firma

Crecen los usuarios de las redes sociales, nadie lo discute, pero, aunque parezca paradójico, bajan las expectativas de hallar a través de ellas empleo. Un dato que Guelbenzu introdujo en el debate abierto con motivo de la presentación del citado informe sobre «Redes Sociales y Mercado de Trabajo».autor de Exprimiendolinkedin.com, reclamó a quienes buscan empleo que aporten información más concreta y valiosa sobre sus capacidades, ya que parece ser un hábito bastante generalizado difundir curriculum poco motivados, sin explotar proyectos en los que se ha participado.

Recordó que en España hay 8,5 millones de perfiles y a nadie se le va a tener en cuenta simplemente por figurar como uno más, sin introducir elementos diferenciados. «Crea en las redes sociales tus propias posibilidades», es uno de los consejos esgrimidos. De Vicente definió linkedin como «un mapa profesional que te permite dirigirte a una empresa que no conoces, a través de gente que conoces». Ello por el efecto altavoz de la comunidad que te rodea. Y, además, te abre la posibilidad de hacerte visible «donde eres más competitivo». Por su parte, al reclutador le permite seguir las huellas de los candidatos pasivos, es decir, aquellos que no están buscando trabajo, pero cuyo talento puede ser atractivo de cara a un futuro próximo.

Reyes Sanz, head of digital marketing en Accenture, coincidió en que linkedin es la plataforma «perfecta para los candidatos que salen de la universidad». En su opinión, los usuarios siguen apostando por estar en las redes sociales, pero no tienen una estrategia, un plan que les ayude a posicionarse». Y de poco sirve limitarse a difundir un curriculum si no aprovechas la oportunidad de contactar con gente, con empleados de otras organizaciones...

Marca personal

Carlos Méndez, social media y digital content manager en BBVA, afirmó que la mayoría de los profesionales de recursos humanos utilizan estas redes como «fuentes para ampliar la información, pero no para descartar». Jose Luís Rodríguez, de Good Rebels, puso de relieve la necesidad de cuidar no solo al empleado o al recien contratado, sino también al candidato que se haya desestimado, porque puede ser un talento de futuro.

A los directivos les gusta que los empleados utilicen sus propios perfiles en la red social para dar a conocer su actividad profesional y la de su entorno laboral. De esta forma la empresa puede ser más atractiva y hacer ver a muchos profesionales que es lugar adecuado para que desarrollen sus carreras. Con todo, un arma de doble filo, porque, al fin y al cabo, los empleados de esa empresa se están exhibiendo en un escaparate –las redes sociales– y cabe la posibilidad de que sean contratados por otra. «Imaginemos –se planteó en el debate–, que una importancia organización ficha a un profesional que se ha mostrado muy activo en internet y ha dejado huella de sus capacidades. Una vez contratado, ¿esa organización le va a exigir que cierre su cuenta, no vaya a ser que se siga exponiendo a ser captada por una tercera empresa? «Asumimos el riesgo. El objetivo es que nuestra empresa tenga la mejor marca personal en el mercado», se coincidió. Pero se puede marchar a una compañía, lo ponen en el escaparate. «Ese es nuestro reto –aseguró Reyes Sanz–. Mantener la fidelización patra que siga con nosotros».