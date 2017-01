Rebajas, un impulso para las ventas

La campaña invernal de rebajas arrancó este año con excelentes perspectivas. Las previsiones del sector de la gran distribución son optimistas y apuntan a un aumento del 5% en las ventas y a una facturación cercana a los 4.000 millones de euros, así como a la contratación –los datos son de Adecco– de 93.000 empleados, lo que supone un 6% más que el año pasado. Más ingresos, más plantilla y descuentos que superan el 50%. Empresas como la Fábrica de Camisas esperan incrementar sus ventas durante este periodo un 20%, Otras como Tenkey, Patch o la empresa de calzado masculino Jonndo logran durante este periodo entre el 20 y el 30% de su facturación anual.

Emilio Colomina fundador de La Fábrica de Camisas asegura que en su caso no se produce un aumento muy considerable de la facturación porque los precios sin rebaja ya son bastante ajustados y luego las rebajas no son muy agresivas. Asegura que esperan aumentar sus ventas un 20% y que en su caso no aumentan plantilla. Colomina asegura que la firma que dirige ha notado una clara recuperación del consumo este año. "La gente compra más alegremente", dice. La Fábrica es un negocio emprendedor de confección de camisas a medida que a finales de 2012 puso en marcha un grupo de amigos amantes del bien vestir que hoy se ha convertido en referencia. (www.lafabricadecamisas.com)

Quique Díaz, director de comunicación de Mascaró & Pretty Ballerinas asegura que la firma realiza aproximadamente el 30% de la facturación total de la temporada en rebajas. Afirma que mantendrán los mismos márgentes con pequeñas subidas y que "no esperamos unos resultados históricos". La firma no realiza contrataciones extraordinarias en este periodo porque se refuerzan para cubrir las vacaciones, que coinciden normalmente con rebajas. Díaz explica que han notado una leve recuperación del consumo. sus prendas estrellas son aquellas que durante la temporada no se pueden comprar porque son demasiado arriesgadas y caras. "Nuestras clientas aprovechan las rebajas para comprar lo más especial de la colección", añade. Olivia Palermo, Angelina Jolie, Kate Moss, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Poppy Delevigne... No hay famosa que se precie que no calce unas Pretty Ballerinas, la firma del grupo menorquín Mascaró que nació en 2005 como un proyecto e-commerce. (www.prettyballerinas.es)

Clemente Gómez de Zamora, diirector General de Tenkey (www.tenkey.es), una de las firmas del grupo familiar Ogoza, asegura que la firma factura en rebajas entre el 20-30% de su facturación anual. En su caso dice que no está siendo una campaña tan histórica y explica que durante este periodo sí refuerzan la plantilla. Gómez de Zamora dice que han notado solo un repunte muy ligero del consumo y explica que sus prendas estrella son las prendas de abrigo. Tenkey, una de las empresas del grupo familiar Ogoza, ha sido una de las últimas en subirse a la red, el pasado diciembre. La firma nació en 2012 con el objetivo de convertirse en el referente de la moda masculina casual de calidad «premium».

El fundador de Patch, Curro Ariza Robles afirma que durante el periodo de rebajas realizan aproximadamente el 25% de la facturación del año. Y añade que este año esperan un crecimiento del 5% de las ventas respecto del año anterior. Ariza explica que este año no han notado especialmente una reactivación del consumo. "2016 tenía una muy buenas expectativas teniendo en cuenta que la segunda mitad del año 2015 había sido excepcional y todo el mundo en el sector esperaba un despegue mas definitivo. Sin embargo no ha sido así, seguramente la situación política que hemos vivido durante este año ha retardado la definitiva llegada de la recuperación", apunta.

Respecto a las prendas más vendidas dice que son las dos familias más importantes en su colección: camisas y pantalones."También se mueven con algo más de alegría aquella referencias más caras que son las que más se benefician de los descuentos.Un 30% de descuento sobre un artículo de 400 euros supone un mayor ahorro neto un artículo de 30 euros", concluye. (www.patchonline.es)

Álvaro Sasiambarrena y Eugenio Sáiz, fundadores de la marca Jonndo, empresa de calzado de hombre a medida, aseguran que el periodo de rebajas es "un impulso de ventas que utilizamos para generar tráfico en fábrica". Explican que "una de nuestras principales metas es que se recupere el trabajo artesanal y queremos formar parte de este resurgimiento" y añaden que "todos los costes de las rebajas son asumidos por nosotros para no afectar en ningún caso al trabajo de nuestra fábrica", dicen. Respecto a la evolución de las ventas señalan como marca solo tienen un año de vida, "por lo que no podemos hacer comparativa con campañas anteriores", aunque dicen que esperan buenas cifras. Señalan que aumentan el empleo durante este periodo y que en su caso "la gente aprovecha para comprar hasta varios pares de zapatos básicos que saben que siempre van a utilizar (como un oxford negro de cordones) y para diseñar un zapato un poco más atrevido, piezas que son más especiales y que con la rebaja salen mucho mejor". (www.jonndo.com)