Rajoy confirma que España presentará un candidato a la vicepresidencia del BCE «No estoy en condiciones de dar nombres en este momento», ha contestado el presidente del Gobierno

EP

BRUSELAS 15/12/2017 15:08h Actualizado: 15/12/2017 15:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este viernes que España presentará un candidato o candidata a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), pero no ha desvelado si el ministro de Economía, Luis de Guindos, será quien opte a la vacante. "No estoy en condiciones de dar nombres en este momento", ha señalado Rajoy en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo, en la que ha señalado que sí ha hablado con los socios europeos sobre el relevo en la Vicepresidencia del BCE, pero no en este último Consejo Europeo.

Rajoy ha confirmado que España presentará candidatura a la vacante en el BCE, tal y como había indicado ya el ministro de Economía, Luis de Guindos, y ha recordado que España no la presentó finalmente a la Presidencia del Eurogrupo.

El puesto a la vicepresidencia del BCE quedará vacante el próximo 1 de mayo de 2018 una vez que el actual vicepresidente, Vitor Constancio, deje el cargo en el organismo encargado de las políticas monetarias en la Unión Europea.

Por su parte, Guindos no se presentó al cargo de presidente del Eurogrupo para sustituir al holandés Jeroen Dijsselbloem, a quien ha relevado finalmente el ministro portugués de Finanzas, Mário Centeno, elegido la semana pasada, y apoyado por España

Tras descartarse para la presidencia del Eurogrupo, Guindos ha afirmado en los últimos días que la vicepresidencia del BCE será ocupada por "una candidata o candidato español, seguro" y ha precisado que el nombre de la persona que opte al puesto se conocerá a principios de año, sin desvelar tampoco si será él mismo.

Preguntado sobre la postura del Parlamento Europeo de que se tenga en cuenta el equilibrio de género en el nombramiento, Rajoy ha recordado que el Gobierno español "siempre" ha tenido en cuenta este aspecto, como prueba el hecho de que la presidenta del Congreso (Ana Pastor), la vicepresidenta del Ejecutivo (Soraya Sáenz de Santamaría) y la secretaria general del PP (María Dolores de Cospedal) sean mujeres. "Lo hemos tenido en cuenta siempre y lo seguiremos teniendo. Podemos presentar un hombre o una mujer", ha matizado.