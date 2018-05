Seth Goldman, Cofundador de Honest y Presidente Ejecutivo de Beyond Meat «Se puede trabajar para Coca-Cola y ser emprendedor a la vez» Fundó hace 20 años Honest, una marca de bebidas orgánicas que fue comprada por Coca-Cola, y que ya se venden en España. Ahora trabaja también en Beyond Meat, hamburguesas vegetales que saben a carne

Maribel Núñez

Goldman está en España porque Coca-Cola ha lanzado aquí las bebidas de Honest, entre ellas el café, que ni siquiera se vende en EE.UU. Nuestro país sirve un vez más para testar las novedades de la empresa de la «chispa de la vida».

¿Qué se siente al trabajar para una de las marcas más famosas del mundo, como es Coca-Cola?

Coca-Cola entró como inversor en Honest hace 10 años y en ese momento pensamos que corríamos un riesgo ya que nosotros eramos una marca de bebidas orgánicas con materias procedentes de comercio justo, etc. pero el balance es muy positivo porque ahora somos 12 veces más grandes. Y lo más importante es que seguimos fabricando lo mismo pero a gran escala y han respetado nuestra manera de fabricar. Es algo así como trabajar en Coca-Cola pero seguir siendo emprendedor.

¿Pero no se siente un outsider cuando va a las reuniones en Atlanta?

No, pero me ven como a alguien diferente. A veces sus expertos en marketing sugieren hacer determinadas cosas y yo, claro, les digo que ok, pero que estoy en desacuerdo. Normalmente en Coca-Cola, como en cualquier gran compañía, los expertos en investigación de mercado son los que mandan, pero en este caso dejan que el espíritu emprendedor tome sus decisiones, lo que es fundamental para mí, ya que me permite «no seguir el curso del río», como se dice en Estados Unidos.

¿Qué otros proyectos tiene en plataforma de salida?

Muchísimos. Nosotros empezamos en Honest con el té, pero también tenemos bebidas para niños, para deportistas, limonadas y ahora también café, nuestra primera experiencia y es para lanzarlo aquí, en España, lo que es muy emocionante porque lleva nuestra seña de identidad, como es el bajo nivel de calorías y a medio plazo con granos de comercio justo, ya que conseguir todas las certificaciones lleva tiempo, como nos pasó con el té hace años.

¿Por qué se ha elegido España para testar el café habiendo mercados como el italiano, por ejemplo, que son casi café adictos?

Aquí se consume también mucho café pero lo que inclinó la balanza es que España siempre ha sido un campo de pruebas inmejorable para Coca-Cola, ya que fue el primer país en el que se lanzó Aquarius, por ejemplo. Y, un detalle, es el lanzamiento mundial de la marca, ya que no está presente ni siquiera en Estados Unidos y, desde luego, todo el mundo estará muy atento allí al resultado.

Además de en Honest, usted trabaja en otra empresa muy innovadora, Beyond Meat, ¿no?

Exacto, soy el presidente ejecutivo. El lunes estuve en Italia en una especie de competición que organizaba Carrefour entre nuevos productores y eligieron a Beyond Meat para entrar en sus tiendas. Fue estupendo, con lo que en julio nuestras hamburguesas estarán en Europa, primero en Italia pero a medio plazo también en España, claro. Mi familia y yo somos vegetarianos hace muchos años y la verdad es que era muy difícil encontrar hamburguesas apetecibles de proteína vegetal, porque las veganas que hay en el mercado no están muy buenas, la verdad. Con Beyond Meat hemos logrado un sabor excepcional y el aspecto es como si fuera de carne auténtica.

¿Qué tiempo han necesitado sus empresas para consolidarse?

En el caso de Beyond Meat el desarrollo está siendo muy rápido ya que se fundó hace 9 años aunque las hamburguesas llevan solo 3 en el mercado, mientras que Honest ha necesitado 20 años para ganar escala. Está habiendo un desarrollo rapidísimo de este tipo de empresas de alimentación.

¿Cree que el futuro será de las empresas dedicadas a lo que podríamos llamar los nuevos alimentos?

La alimentación se mueve en dos direcciones: la simplificación absoluta con ingredientes simples, trazabilidad y auténtica, línea en la que encaja Honest Tea, y luego está la comida reelaborada con recreaciones de categorías, como es el caso de Beyond Meat. Ambas tendencias están creciendo con mucha fuerza, y siempre sobre la base de la innovación y de la reducción de la huella medioambiental en su producción, y con el mismo aporte nutricional, claro.

¿Y en materia de nuevos productos?

Estamos trabajando con el chocolate con leche, que ahora es muy dulce, y estamos haciendo pruebas con chocolate orgánico. Es apasionante.