El PSOE no apoyará a Luis de Guindos para el BCE y pide una mujer de perfil técnico El portavoz del PSOE apoya la pretensión del Gobierno, pero pone esas dos condiciones que inhabilitarían al ministro de Economía

VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN

El PSOE no apoyará la candidatura de Luis de Guindos para ocupar una vicepresidencia en el Banco Central Europeo. La dirección socialista ha reclamado que el candidato sea «de un perfil técnico» y una mujer.

«El PSOE está dispuesto a apoyar al Gobierno en su aspiración a que España tenga un puesto en el BCE», ha dicho el portavoz socialista, Óscar Puente, que ha condicionado el apoyo socialista a que el Gobierno presente «un perfil técnico y que sea una mujer».

Aunque no es pertinente ningún tipo de votación, uno de los criterios que en el ámbito europeo pueden tenerse en cuenta es si el candidato cuenta o no con consenso político. El rechazo del principal partido de la oposición no es un factor insalvable pero sí un inconveniente.