Los proveedores, o cÃ³mo crecer a la sombra de un gigante

La pregunta podría ser qué hay detrás de una gran empresa. La respuesta, además de mucho trabajo y un elevado nivel de exigencia, es una enorme red de proveedores que trabajan y fabrican para ellas. Estas relaciones, siempre complejas, ya que en cierto modo las empresas y sus proveedores no podrían existir las unas sin los otros, no suelen ser objeto de titulares de periódicos, ya que ambas partes se cuidan mucho de desvelar los detalles pero, una cosa está clara: el efecto arrastre que tiene una gran empresa en materia de creación de empleo y de riqueza es indudable. En las siguientes páginas analizamos tres casos (Inditex, Mercadona y Gestamp) que pueden ser representantivos de una fórmula de éxito probado a lo largo de los años.

Uno de los aspectos más delicados entre la relación de una empresa potente y un proveedor suele ser lo que se denomina como los «libros abiertos». Esto quiere decir que el gigante, antes de contratar a un proveedor, tiene derecho a ver sus libros de cuentas para comprobar, por ejemplo, que las inversiones que dice que va a hacer están presupuestadas y puede acometerlas de manera efectiva, o lo que es lo mismo, tiene dinero para afrontarlas.

Otro de los asuntos que ha creado polémica entre empresas y proveedores es el margen ya que, normalmente, una empresa de distribución como Mercadona, por ejemplo, intenta reducir al máximo los márgenes de sus proveedores pero, como es lógico, esta bajada tiene un suelo en el sentido de que si baja más allá de un umbral la rentabilidad para el proveedor, y por tanto su supervivencia, puede llegar a estar en riesgo, cosa que no le interesa tampoco a la empresa grande, ya que dejaría de tener los productos en sus estanterías y vendería menos.

Pero no todo son tensiones, ya que también hay recompensas, como reconocen dos de los proveedores de Inditex: Cándido Hermida y Trison. En ambas empresas, la primera dedicada a la fabricación de los muebles y la segunda al equipamiento de audio y video de las alrededor de 7.200 tiendas que tiene la multinacional gallega en todo el mundo, aseguran que el nivel de exigencia del gigante de Arteixo es muy elevada pero que para ellos ha sido, y sigue siendo, fundamental, ya que es uno de sus principales clientes y representa mucho porcentaje de su facturación.

El propio Cándido Hermida, el dueño de lo que empezó siendo una modesta fábrica de muebles artesanales y ahora tiene cinco absolutamente tecnologizadas y con 500 empleados, asegura que trabajar para un gigante como Inditex es «algo parecido a ser culturista, en el sentido de que entrenas todos los días y cuando llega el momento de levantar el gran peso, que tiene en nuestro caso forma de pedido, somos capaces de hacerlo y de fabricar los muebles para una tienda de 1.800 metros cuadrados en una semana y entregarlos en cualquier parte del mundo».

En el caso de Inditex y de Gestamp, al tener una enorme presencia internacional, el efecto arrastre no se queda solo en España, sino que traspasa fronteras y es muy habitual que junto al gigante haya una retahíla de empresas más pequeñas y medianas, también españolas, que hacen también las maletas y empiezan a producir fuera o a enviar productos desde aquí.

Este efecto arrastre internacional se aprecia muy bien, por ejemplo, en el sector de infraestructuras, ya que las grandes empresas españolas de transporte, construcción, agua y energía, algunas de ellas referentes internacionales, suelen salir al exterior acompañadas con algunos de los proveedores que tienen en España.

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX)tiene un programa llamado Integra dedicado a potenciar el efecto arrastre de las grandes empresas españolas sobre las pymes en mercados internacionales, programa que se potenciará en los próximos años.

Cándido Hermida, el placer de trabajar para un líder mundial

Los proveedores de Inditex, fruto de los años que llevan trabajando con la compañía, han adoptado la principal característica de la marca de la casa: la discreción. Cándido Hermida es uno de ellos. De las cinco fábricas que posee en Galicia salen los muebles que están en las 7.240 tiendas que tiene en todo el mundo, lo que se dice pronto. Esta empresa, medio escondida en el polígono industrial de Ferrol, realiza el 60% de sus ventas a Inditex, de ahí que tenga en cierto modo casi ligado su futuro a los planes de expansión de la multinacional textil, cosa que no le molesta en absoluto a su propietario y presidente, Cándido Hermida, que asegura que «es un auténtico placer trabajar para una empresa que es líder mundial. En el año 1992, cuando empezamos, solo teníamos una fábrica y pequeña por lo que rápidamente tuvimos que ampliar nuestras instalaciones hasta llegar a las cinco de ahora y los 500 empleados».

A la pregunta del grado de dificultad de trabajar para un gigante del tamaño de Inditex, Hermida responde rotundo que «hay que ser muy flexibles, ya que nos encargan los trabajos a 20 días vista y hay que tenerlos sí o sí. Nuestro trabajo es como el de un culturista que va cada día al gimnasio y se entrena y después le llega el momento de levantar el gran peso y es capaz; es algo parecido a lo que hacemos nosotros, en el sentido de que lo tenemos todo a punto para cuando nos llega el encargo ya que somos capaces de fabricar los muebles para una tienda de Inditex de 1.800 metros cuadrados en una semana, el equivalente a entre 10 y 12 contenedores. Alrededor de 600 metros cuadrados que enviamos por barco desde Valencia o Portugal a cualquier parte del mundo, mientras que para las tiendas de Europa hacemos los envíos por carretera».

Cándido Hermida fabrica los muebles, pero el diseño corre por cuenta del cliente, en este caso el equipo de arquitectos coruñeses de Urquijo que trabaja desde hace años también para Inditex. «Para la reciente macrotienda de Zara en la calle Compostela de La Coruña nos encargaron muebles con nuevos materiales y así lo hicimos, ya que nosotros siempre customizamos la imagen que quiere el diseñador del cliente».

En cuanto al aprovisionamiento de materiales, en este caso también queda todo en casa, ya que Cándido Hermida compra el 95% de la materia prima en Galicia, sobre todo tableros de madera de MDF, mientras que los cristales se los sirve una empresa externa.

A Cándido Hermida no le resulta muy fácil hablar de su principal cliente, Inditex, pero en una cosa sí se muestra rotundo: «Nos une la pasión por el trabajo». Y en cierto modo, la trayectoria de ambas empresas, salvando todas las distancias, ha sido parecida ya que este fabricante de muebles de Ferrol empezó en 1992 con 20 trabajadores y haciendo muebles de artesanía, que tienen un pequeño rincón reservado en su sala de exposición en la fábrica, con una facturación de apenas 30 millones de pesetas. Esa cifra ahora ha escalado a los 60 millones de euros.

Una de las cosas que más sorprende, en estos tiempos que corren en el mundo de los negocios, es que Cándido Hermida no tiene departamento comercial. El trabajar para Inditex hace que no sea necesario y, fruto de ello, le han dado a esta empresa otros contratos como hacer los muebles de la parte noble de transatlánticos que se construyen en un astillero francés, el esperado «Harmony of the seas», entre otros. Además, esta empresa de Ferrol innova también para otros clientes, con productos como el oro en polvo, fruto de mezclar fibra de vidrio con resina. Entre los proyectos para 2017 tiene la construcción de los muebles para las 300 habitaciones del hotel Intercontinental de Madrid así como para los salones, la participación en la construcción del Museo de Qatar y los muebles para los vagones reales del AVE que unirá las ciudades de La Meca y Medina, en Arabia Saudí.