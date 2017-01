Problemas para FCC en la financiaciÃ³n del metro de PanamÃ¡

Complicaciones, de nuevo, para una compañía de ingeniería española en Panamá. Después de que el consorcio liderado por Sacyr concluyera con éxito la ampliación del Canal de Panamá, una obra que acarreó millonarias reclamaciones por sobrecostes que en gran medida aún no se han resuelto, los problemas se trasladan ahora a otro de los proyectos de infraestructuras del país centroamericano, la construcción de la línea 2 de metro de la capital panameña.

El contrato, que se adjudicó en 2015 por 1.600 millones de euros, se firmó bajo la modalidad de «llave en mano», es decir, las firmas integrantes del consorcio constructor (además de la española FCC, la brasileña Odebrecht) se encargaban de buscar la financiación para desarrollar las obras. El Gobierno panameño avaló la estructura financiera del consorcio, incluso después de que estallara la polémica por la constructora brasileña, sumida en una densa trama de corrupción en Iberoamérica, con la detención de su presidente, Marcelo Odebrecht. Recientemente, Odebrecht aceptó pagar 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia por sobornos.

Pero algunas entidades, como la norteamericana Citigroup, han decidido abandonar el barco ante la presencia de Odebrecht, lo que ha dejado en el aire la composición final del crédito sindicado, según ha informado la prensa panameña y confirman a este periódico fuentes diplomáticas.

Aunque el consorcio lleva meses sondeando a entidades financieras internacionales, aún no ha comunicado oficialmente qué entidad sustituirá a Citi, explican estas mismas fuentes. La compañía constructora controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, que fue consultada por este periódico, rehusó realizar declaraciones.

En el crédito, inicialmente, figuraban, además de la norteamericana, las japonesas The Bank of Tokyo-Mitsubishi y Mizuho Bank y la germana Deutsche Bank. No parece que hayan existido alteraciones en las condiciones de los préstamos de estas últimas.