De pesca en el caladero de la innovación

La creación de un film que nunca pierde el vacío ha dado un impulso a una firma que ya factura 31 millones

Innovación y sostenibilidad son dos de las insignias que abandera Globalimar, una empresa creada hace diez años y dedicada a la elaboración, importación y comercialización de productos del mar congelados. A la mesa llevan crustáceos (cigalas, gambas, langostinos, bogavantes...), pescados (raya, atún, bacalao...), surimi (patas de cangrejo....), cefalópodos (pulpo, calamar, sepia...) y bivalvos (navajas, zamburiñas, vieiras...)... Productos que llegan del sureste asiático y del norte de Europa; a veces también de Estados Unidos, Canadá y Chile. «La materia prima se pesca de forma local, luego la envasamos en plantas en esas zonas, la importamos a España y la comercializamos a través de dos canales de venta: cadenas de supermercados y mayoristas y distribuidores», cuenta Jordi Martí, CEO de la compañía y uno de los socios fundadores.

España es uno de los países del mundo con más consumo per cápita de productos del mar y además al consumidor le gusta mucho que le ofrezcan variedad. «La pesca nacional no cubre ni el 8% de la demanda de estos alimentos que hay en nuestro país. El 85% de nuestra venta es en España y el 15% restante en Europa y norte de África», concreta Martí. Así es, Globalimar ha penetrado en mercados del Magreb (Marruecos, Túnez y Argelia) y otros de influencia francófona como Costa de Marfil. Lo hace a través de su nueva marca Amatsu (la principal es Aligator y también está Amura). Su objetivo es expandirse a Camerún y Ghana. «Estamos entrando en cadenas de supermercados que se gestionan desde Francia», afirma Martí. Y a la vez extenderse hacia Croacia, Eslovenia, Bulgaria y Rumanía.

En ese contexto, hace dos años esta empresa decidió llegar más allá y apostó por la innovación. «Cogimos una planta propia y creamos la sociedad Globalinnova. A partir de ahí empezamos a desarrollar una gama de productos Aligator envasados en skin pack. Se trata de un sistema de vacío avanzado: es un film que se adapta totalmente al producto como si fuera su segunda piel y prácticamente no se ve. Así nunca se pierde el vacío, aunque pinches el film o lo muevas. Muchas veces los consumidores no compran productos que han perdido el vacío con la consiguiente merma para la distribución. Con este sistema eso no ocurre», cuenta Martí.

Este tipo de envasado, pionero en el sector del congelado español, se aplica a una veintena de productos Aligator, que se lanzaron al mercado en el segundo semestre de 2017. «Es una gama de productos de valor, pescados de primera calidad como rape, lomo de salmón o bacalao, vieiras, zamburiñas, mariscos..», dice Martí.

Apuesta sostenible

Eso ha sido solo el comienzo, porque esta empresa tiene más proyectos en marcha. Así lo explica el consejero delegado: «Estamos desarrollando una gama de productos microondeables. A partir del skin pack hemos creado un film y un tipo de bandeja que soporta la cocción al vapor. Ahora estamos buscando una pequeña gama de pescado crudo que se pueda envasar con una salsa. Se trata de que el consumidor lo compre directamente congelado, lo introduzca en el microondas durante un tiempo y se cocine al vapor».

Y también apuestan por la pesca sostenible. Para ello han firmado un acuerdo con MSC (Marine Stewardship Council) para certificar que sus productos provienen de una pesca salvaye y respetuosa con las cuotas. «No nos obsesiona la facturación. El objetivo siempre es intentar aportar valor, apostar por la innovación, la regularidad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad», afirma Martí. Aún así, el pasado año Globalimar alcanzó una facturación de 31,1 millones de euros (un 10,3% más que el año anterior).Y prevén cerrar 2018 entre los 33 y 35 millones.