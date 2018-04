¿Qué perfiles buscan las «startups» españolas? España es el único país europeo que cuenta con dos «hubs» tecnológicos, uno en Madrid y otro en Barcelona

Las «startups» afloran en España. Según el informe realizado el pasado mes de enero por la Mobile World Capital Barcelona, en el último año el ecosistema de estas compañías ha crecido en España un 20% y la inversión se ha disparado un 45% con cerca de 780 millones. La cifra de empresas emergentes ya es un récord en nuestro país (3.258), la mayoría de ellas ubicadas en los dos grandes ‘hubs’ en Barcelona (34%) y Madrid (31,5%), aunque Valencia (5,5%) y Bilbao (3%) comienzan a despuntar en la descentralización.

Tras los años de recesión económica, muchos españoles se han lanzado a poner en marcha sus propios negocios. De hecho, España es el único país europeo con dos ‘hubs’ tecnológicos en su territorio, que además están en el Top 10 de los mejores ecosistemas del continente según el citado informe. Así, las startups han irrumpido en el ecosistema empresarial español innovando y creando valor en un sinfín de sectores, llegando incluso a su total transformación.

El rápido crecimiento de este tipo de compañías genera anualmente miles de puestos de trabajo en nuestro país. Pero ¿en qué áreas hay más oportunidades laborales para trabajar en una startup? Según un análisis elaborado por Spotahome, plataforma online de reservas de alquiler de viviendas para estancias de media y larga duración, los perfiles más demandados son principalmente comerciales, responsables de producto y especialistas en nuevas tecnologías.

En la parte comercial y de atención al cliente se buscan fundamentalmente perfiles con idiomas entre los que destacan inglés, francés, alemán e italiano. Los puestos de trabajo más frecuentes son los agentes de ventas, de captación y gestión tanto B2C (empresa al consumidor) como B2B (empresa con empresa); los agentes de atención al cliente, gestión de dudas e incidencias, con el fin de brindar un servicio personalizado y una mejor experiencia de usuario.

En la parte de producto y tecnología, los perfiles más demandados son los ingenieros de software (tanto Backend como Frontend), responsables de crear el mejor producto y las mejores herramientas tecnológicas ya sea internas como externas. Los principales sistemas en los que se buscan especialistas son de Arquitectura Hexagonal, DDD, CQRS, Event sourcing, HATEOAS, Microservicios, API First Design, BackEn d for FrontEnd, PHP7, MongoDB y MySQL, Javascript, React, Angular, NodeJS, entre otros.

Según Sara López-Peteiro, responsable de Recursos Humanos en Spotahome, «lo que más se valora de los candidatos, además de la experiencia y la formación, es la capacidad de aportar valor en la empresa, que piensen out of the box y que crean en el proyecto de la startup».