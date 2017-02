El paro del Reino Unido bajÃ³ tras el Brexit a su menor tasa en once aÃ±os

Las cifras de ocupación en el Reino Unido continúan siendo extraordinariamente buenas tras el Brexit. Los datos del último trimestre del año pasado sitúan la tasa de paro en solo el 4,8%, la menor en once años, y además se registra un récord de ocupación, con 31,8 millones de activos (74,6%), lo que supone 302.000 personas más trabajando que un año antes. Los ingresos han aumentado un 2,6%, aunque se ralentizan un leve 0,1%.

Los datos desmienten una de las tesis que dio la victoria a la campaña del Leave en el referéndum, la idea de que la llegada de inmigrantes está privando a los británicos de empleos. La tasa de paro ha caído por debajo del 5%, a pesar de que en el país hay 3,4 millones de extranjeros trabajando, 233.000 más que hace un año.

Sin embargo esta imagen tan positiva puede resultar equívoca, debido a la baja calidad e ingresos de muchos empleos. Según un estudio de la respetada fundación Joseph Rowntree, fundada hace 113 años, un tercio de la población está ahora mismo por debajo del que llaman “ingreso mínimo estándar”, lo que los sitúa en riesgo de pobreza.

Según sus datos, 19 millones de británicos no ganan lo suficiente y de ellos, once millones están en el umbral de situaciones de pobreza o ya en ella. La fundación estima que una pareja con dos hijos que viva en una vivienda social fuera de Londres necesita como media ingresar 18.900 libras al año cada uno para alcanzar el ingreso mínimo estándar.

Hasta ahora, los vaticinios lúgubres en relación al Brexit del Gobierno de Cameron, los grandes organismos internacionales y los bancos multinacionales se han incumplido, salvo en lo que atañe a la depreciación de la libra, que sí ha ocurrido. El índice de la Bolsa de Londres registra niveles récord tras el referéndum, el PIB crece más de lo que se esperaba y el paro cae a cifras de hace once años. Pero también es cierto que en realidad el Brexit todavía no ha comenzado. El Reino Unido seguirá dentro de la UE hasta dentro de dos años, sin sufrir el peaje de los aranceles a los que puede llevar el Brexit duro de Theresa May, que incluye el adiós al mercado único europeo.