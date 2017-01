AÃ±o nuevo, empleo nuevo: diez claves para encontrar trabajo en enero

Enero suele ser un mes tradicionalmente negativo para el empleo. Los contratos temporales firmados durante la campaña de Navidad suelen finalizar durante este periodo, lo que provoca que las opciones de encontrar un nuevo trabajo se resientan. A la escasez de oferta hay que añadirle el crecimiento de la demanda: según Infojobs, este año las solicitudes han crecido un 20% respecto al mes anterior.

Hay que afinar el tiro. Una solicitud precipitada de empleo no suele devolver los mejores resultados. No siempre los candidatos inscritos a una oferta cumplen los requisitos exigidos y muchos de los que sí encajan no tienen un perfil completo. Por ello, desde Infojobs ofrecen un decálogo para orientar la búsqueda de empleo este año... y sobre todo que sea satisfactoria.

1. Define tus intereses y aspiraciones. Tanto si tu objetivo es cambiar de empleo como si estás en paro, Infojobs recomienda analizar tus preferencias para el nuevo empleo. «Conocerte a ti mismo en lo relativo a tus capacidades, motivaciones y aspiraciones (cargo, sueldo, tareas a desarrollar, etc.)y tener claro a qué tipos de trabajo quieres optar, te ayudará a focalizar la búsqueda y a centrar esfuerzos en las vacantes que verdaderamente se ajusten a tu perfil», subraya la red social.

2. Lee atentamente la vacante. En ocasiones nuestro perfil no cuenta con los requisitos mínimos que requiere un empleo. Nadie sirve para todo tipo de trabajo e inscribirte en ofertas para las que no tienes ni la experiencia ni la formación requeridas te hará perder tiempo y energía en la búsqueda.

3. Busca información sobre la empresa. Además del puesto al que se aspira, es conveniente conocer la política de recursos humanos, los compañeros o las perspectivas de crecimiento para encontrar una oferta satisfactoria.

4. CV completo y actualizado. Preparar un CV es, en sí mismo, un trabajo. Debe ser claro y conciso, resumiendo en una página la información más relevante sobre ti, tu formación y trayectoria profesional. Incluye un extracto que te defina, explica las principales tareas que has desarrollado, duración de los proyectos y logros conseguidos.

5. Personalízalo para cada oferta. A medida que acumulas experiencia, también son más las funciones que has desempeñado en el ámbito laboral y es imposible detallarlas todas.

6. Prepara una carta de motivación que resuma la información más relevante, destaque tu experiencia y cuente, de manera creativa y cercana, aquello que quieres destacar sobre ti. Si el CV es la principal carta de presentación, la carta de motivación puede ayudarte a personalizar, todavía más, tu candidatura.

FOTOLIA

7. Conocimiento de idiomas. Según un análisis de InfoJobs, el conocimiento de idiomas incrementa un 19% las posibilidades de optar a un trabajo, siendo el inglés el más demandado. Los títulos son necesarios, pero no olvides que para optar a muchas vacantes deberás superar una entrevista en el idioma solicitado.

8. Trabaja tu reputación online. Internet es la principal bolsa de empleo. Las empresas publican sus vacantes en la Red, mientras que los candidatos utilizan los portales de empleo y APPs para acceder a ellas. Esto hace que nuestra identidad 2.0 (contenido publicado, uso de las RRSS, etc.) sea clave en la búsqueda de empleo.

9. Saca partido a tu red de contactos. No sólo pueden informarte sobre nuevas vacantes, sino que, además, pueden recomendarte o darte visibilidad ante los reclutadores. Sé activo en RRSS y acude a conferencias, cursos o ferias del sector para ampliar tu círculo de contactos.

10. Haz seguimiento de las ofertas en las que te inscribiste. Algunas empresas paralizan los procesos de selección durante un tiempo y otras recurren a CV recibidos anteriormente para nuevas vacantes. Si percibes que alguno de los procesos en los que sigues no se mueve, contacta con la empresa e infórmate sobre la vacante. Esta actitud, además, demostrará a los reclutadores tu interés sobre la oferta.