Las nuevas reglas para reservar un vuelo en internet

Dejando a un lado ciberataques a escala mundial, internet se ha convertido en un lugar provechoso para los consumidores. Especialmente a la hora de planificar las vacaciones. La Red revolucionó hace unos años la industria turística y ofreció un abanico de posibilidades a sus usuarios. Hoy, estas opciones han evolucionado con los dispositivos móviles, que han permitido desarrollar nuevos hábitos.

El último informe del buscador Kayak, al que ha tenido acceso en exclusiva ABC, analiza estas nuevas tendencias. La plataforma ha centrado su estudio en las diferencias en las reservas según se produzcan vía ordenador, iOS o Android. También se manifiesta su relación con los llamados «bots conversacionales», herramientas como Facebook Messenger o Alexa.

Los datos del buscador muestran que las preferencias en cuanto a destinos de viaje son muy similares entre los usuarios. Sea cual sea el soporte. Según Kayak. «Londres, Madrid y Barcelona ocupan los primeros tres puestos en la lista de los 10 destinos favoritos». Solo en el caso de Android, la capital británica se sitúa en el segundo puesto. El informe confirma asimismo el auge de los destinos españoles. Cinco de los diez destinos favoritos son nacionales en iOS y web y seis de diez en Android.

Un vuelo a Londres es de media más caro si se reserva a través de iOS, según Kayak

Los precios varían más. Por ejemplo, un viaje a Londres cuesta de media. Habría que ver el momento en el que se realiza cada reserva para conocer el motivo de estos cambios de precios. Pero lo que es un hecho para el estudio es que los usuarios de iPhones invierten más que el resto en sus vuelos. El gasto medio en vuelos en iOS es de 155 euros, por encima de Android (146) y la página web (153).

Respecto al alojamiento, Kayak muestra que los españoles se preocupan más por el hotel que por el trayecto: alrededor del 75% de los clientes reservan en establecimientos de tres o cuatro estrellas. A la hora de reservar destacan los de la web (141 euros, por encima de los 129 de iOS y 109 de Android).

Existen también semejanzas en la planificación. Tanto en vuelos como en hoteles, tanto en iOS y Android como en la web. Planificar las vacaciones suele llevar alrededor de un mes (29, 31 y 32 días, respectivamente). Una vez tomada la decisión, el cliente tarda entre tres y cuatro minutos en realizar la reserva.

El estudio también analiza la relación de los españoles con los bots. Muchos todavía no conoce esta tecnología, que Kayak asegura que pretende «expandir» entre sus mercados. Un 45% no sabe lo que es, un 40% no lo ha utilizado nunca. Eso sí, entre los que lo han usado, casi la mitad (49%) lo hacen para reservar vuelos y alojamiento en internet. (Seguir leyendo tras la imagen)

Tabla de Kayak que incluye los destinos más reservados y su precio medio en iOS, Android y ordenador - ABC

El estudio de Kayak pone de manifiesto que la telefonía móvil marcará el ritmo de las futuras reservas turísticas en internet. Otras plataformas, como eDreams, tienen la misma opinión. «Es un canal que aporta una gran flexibilidad a los viajeros, por lo que está en constante crecimiento. En el caso de eDreams, por ejemplo, las reservas a través de dispositivos móviles ya acaparan el 30% del total», sostienen desde la empresa.

¿Qué novedades aporta este soporte? Más flexibilidad y más control sobre el producto contratado. «Los móviles ofrecen funcionalidades que facilitan mucho el viaje, como las alertas de retrasos de vuelo o de cambios de puerta de embarque así como la posibilidad de reservar, una vez ya en destino, servicios adicionales como taxis u hoteles», explican desde eDreams.

Múltiples reservas

También hay novedades en las propias reservas. Esta semana se ha conocido que el buscador digital Kiwi aterriza en nuestro país con una oficina en Barcelona. Su principal diferencia respecto al resto de plataformas es su concepto de «virtual interlining», que se basa en un algoritmo patentado que permite a los clientes combinar automáticamente vuelos de más de 650 aerolíneas (incluidas las low cost), que no suelen estar aliadas ni cooperan juntas.

Según afirma Oliver Dlouhy, CEO de Kiwi, en declaraciones a ABC este algoritmo «proporciona al usuario una solución para reservar en un solo itinerario un conjunto de vuelos en distintas fechas, lo que se traduce «en ahorros significativos, tanto en el tiempo de reserva como en el precio de los billetes de avión». Dlouhy explica que la revista alemana Focus ha destacado que, gracias a esta característica, la plataforma es un 28% más barato que la competencia.

«Nuestro objetivo es resolver los problemas con rapidez y conseguir que los pasajeros vuelvan a su destino lo antes posible», destaca el CEO de la empresa, que cuenta con un seguro que «protege a los usuarios en caso de retrasos, cancelaciones o cambios de horarios».