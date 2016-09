La nueva Gas Natural (de ¿Fainé?), una historia «guionizada»

Si alguien dice que le sorprendería ver a estas alturas de la película en el sillón presidencial de Gas Natural al actual presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé... ¡miente! A nadie le puede sorprender. Imposible. Porque, a falta del anuncio oficial, es una historia prácticamente guionizada. Un secreto a voces, vamos. Más si cabe cuando el banquero eligió liderar la Fundación en lugar del banco del grupo financiero, Caixabank, hoy con Jordi Gual al frente. Otro movimiento, por cierto, en el que las palabras también estaban escritas una detrás de otra.

Y como dice el guión de esta película ya con solera, tres meses casi clavados van a trancurrir entre su marcha de la presidencia "no ejecutiva" de Caixabank hasta aterrizar en la de la gasista, también de forma "no ejecutiva". Y entre medias, el homenaje, "merecidísimo" por otra parte –por su reconocida lealtad para con el accionista mayoritario (ya saben, Criteria, el holding que agrupa las principales participaciones industriales del Grupo La Caixa, propietario además del 47% de Caixabank)–, y por el trabajo bien hecho, al aún actual presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, de 81 años, que ya había dado por sentado que le sucedería en el cargo su "jefe", Fainé. En el guión estaba escrito, ya saben. La cita de despedida será uno de estos días, en uno de los mejores restaurantes de Barcelona, en el Via Veneto, antes –dicen– incluso de hacer oficial el anuncio del relevo, que será el próximo miércoles, 21 de septiembre, en una reunión extraordinaria del consejo de administración.

Y es que tras la entrada del fondo estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) en el capital de Gas Natural, con un 20%, Criteria y Repsol –los accionistas mayoritarios, le vendieron un 10% cada uno– pondrán fin, de forma paulatina, en próximas semanas, incluso meses, a 25 años de control conjunto de Gas Natural. Por tanto, a partir de casi ya, lo que hasta ahora había sido una cuestión de dos (control que hasta ahora se había ejercido sobre la compañía desde su creación a principios de los años 90) pasará a ser de tres, en donde GIP y Repsol tendrán un 20% de Gas Natural y La Caixa mantendrá un 24% y, claro, por "derecho y compromiso de las partes", la presidencia.

Pero hay más, porque, lógicamente, el actual presidente de la Fundación Bancaria La Caixa llegará al nuevo cargo con importantes ideas y proyectos para la gasista del futuro. Y, para llevar sus planes a buen puerto, llegará con nuevos compañeros de viaje. Cuatro consejeros –los que le corresponden a Criteria en el consejo, contando con él mismo en la presidencia–. ¿Los elegidos? Profesionales de su total confianza: Alejandro García Bragado, vicepresidente primero de Criteria, y el director general del holding, Marcelino Armenter, más otro buen amigo de Fainé, Enrique Alcántara. ¿Y... Juan Rosell? Dicen por ahí que el presidente de la patronal, de viaje por Argentina estos días, no tiene conocimiento oficial de la decisión de su buen amigo Fainé. El "patrono" catalán, que, por cierto, fue renovado como consejero en la junta de accionistas de Gas Natural en mayo pasado, tiene "agendada" una reunión con el banquero el próximo martes. Entonces, será informado. Se "rumorea" claro, porque oficial... ¡¡¡nanai!!! ¿Pérdida de confianza? ¿Algún boicot de algún que otro "enemigo" en la casa bancaria? Nadie dice nada. Nadie sabe nada. Pero la cosa, lo dicho, está guionizada.

Sea como fuere, el caso es que la nueva era de la compañía energética tendrá nuevo rumbo estratégico sí o sí. De hecho, el fondo que llega a las tripas de la gasista tiene intenciones de poner (¿imponer?) su granito de arena. Experiencia en el sector no le falta. No en vano, su candidato a vicepresidente no ejecutivo –cargo de nueva creación, por cierto–, Mario Armero (uno de los tres consejeros que le corresponden), actual vicepresidente de Anfac (patronal del automóvil, cargo que, por cierto, compatibilizará con su sillón en el consejo gasista) ha sido uno de sus principales asesores para llevar a buen término la firma de la operación. Y Armero tiene conocimientos energéticos y de infraestructura, y también de negocio y posicionamiento internacional, de sobra.

Pero no sólo La Caixa (bueno, Fainé) y GIP (bueno, Armero) quieren darle una (re)vuelta a la gestión de Gas Natural. También Repsol. La petrolera también promoverá el salto de su consejero delegado, Josu Jon Imaz, al cargo de vicepresidente no ejecutivo, junto a sus otros dos elegidos para el consejo de Gas Natural: Miguel Martínez y Luis Suárez de Vigo (como secretario del consejo). Repsol se queda pues con tres consejeros, prescindiendo de Demetrio Carceller, presidente de Damm, y después de que su presidente, Antonio Brufau, salga del consejo a cambio de "colocar" a Imaz.

Queda por saber, o ver, si los cambios, por ahora, paran aquí, y se quedan en el nivel de presidencia y consejo de administración, o si el triunvirato de control decide, en los próximos meses, promover una renovación en los siguientes escalafones de la cúpula directiva. ¿El cargo de consejero delegado?

Actualmente, la empresa tiene en el puesto a Rafael Villaseca, si bien –entre bambalinas– algunos ya apuntan que la cosa se está negociando. Pactar una buena salida e indemnización está sobre la mesa. O eso dicen. Pero aún hay tiempo. Para este cambio, prisa no hay. De momento. ¿El sucesor? No hay nombres, si bien Francisco Reynés, vicepresidente y consejero delegado del Grupo Abertis, es otro de los afines y leales a Fainé. No en vano Criteria tiene cerca de un 23% de la compañía. Ahora bien, el cargo es de consenso por los tres principales accionistas. Aunque, La Caixa, Criteria, "manda más". Tiempo al tiempo. Aunque todo esta en el guión...