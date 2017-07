Los notarios proponen mayor transparencia en las cláusulas hipotecarias

En la inauguración del seminario «Protección del consumidor en la contratación hipotecaria» de la UIMP, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, ha afirmado que: “el consumidor debe tener información sobre las cláusulas hipotecarias en una fase preliminar a la firma del préstamo para poder decidir”.

Sobre la inminente aprobación del anteproyecto de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, Martínez Sanchiz ha añadido que “los notarios hemos propuesto soluciones para incrementar la transparencia que esperamos sean contempladas en el texto del anteproyecto”.

Los notarios sostienen que las hipotecas son productos financieros complejos con gran compromiso patrimonial, por tanto está justificada la presencia de un tercer agente imparcial que pueda mediar entre la entidad financiera y el cliente. Manuel González-Meneses en la primera mesa redonda del seminario añadió que "las hipotecas por su propia naturaleza, plantean un específico problema de transparencia". Además encuentra razonable que sean las propias entidades las que adopten cláusulas más sencillas y equitativas de forma voluntaria.

Javier Rodríguez-Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca, apuntó que a las entidades financieras no les interesa que se produzcan ejecuciones hipotecarias o desahucios, ya que “suponen dotar provisiones y gastos". el representante de la banca, apuntó que “esperamos que contribuya a aclarar el panorama de inseguridad jurídica actual. Pedimos claridad desde el sector bancario y que no se apliquen retroactivamente normas actuales a situaciones anteriores, ya que los productos hipotecarios duran veinte o treinta años. No ha habido concesiones irresponsables de crédito, menos del 7% de la población desempleada tenía hipoteca”.