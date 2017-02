La lotería nació en España a propuesta de un ministro de Hacienda, el famoso marqués de Esquilache en 1763, con el objetivo de conseguir más ingresos públicos sin subir impuestos. Más de 250 años más tarde, Inmaculada García Martínez (Murcia, 1962), preside la empresa pública que gestiona Loterías y Apuestas del Estado y niega que la compañía vaya a privatizarse total o parcialmente: seguirá siendo pública. «Así lo estableció Carlos III, nuestro fundador», resuelve. Confiesa que, pese al cargo, nunca le ha tocado nada. «Jugábamos al mismo número pero ahora ya no compro. Desde la ley de 2011 los directivos de Loterías no podemos cobrar premios, así que para qué jugar. Y mejor no mirar si ha tocado el número de siempre...», bromea.

—¿Cómo ha enfrentado Loterías la crisis?

—La empresa sufrió, pero en el sector del ocio fue de las menos afectadas, con una bajada de ventas fue del 17%. En 2014 desaceleramos la bajada de ventas y cerramos con un 0,85% menos. En 2015 subimos un 3,25% y en 2016, un 1,23%, así que le hemos dado la vuelta a la tortilla. Influye la mejora económica, que redunda en una mayor capacidad adquisitiva de los consumidores. Pero también hemos aprovechado la oportunidad y hemos cambiado prácticamente todos los juegos. La Lotería Nacional en general supone el 60% de nuestra facturación y la Lotería de Navidad supone el 30%.

–¿Qué peso tiene la tecnología en el negocio?

–Mucho. Somos el proveedor único de software de Euromillones, es decir, proveemos a las loterías de diez países europeos. Todo el «know how» tecnológico de Euromillones es de Loterías y Apuestas del Estado. También se puede jugar ya a la quiniela con aplicación. Y posibilitamos en julio de 2015 la venta de Lotería por internet a través de los 12.800 terminales que tenemos. En Lotería es complicado el paso al «online» porque la mayor parte se vende por impreso. La venta por internet tiene muy poco peso, menos de un 2% de los más de 8.800 millones de ventas. El jugador de internet es jugador de ese medio, no hay un efecto sustitución con el que va a la administración.

—¿Cuáles son sus grandes apuestas tecnológicas?

— Somos los únicos enEspaña que tenemos un desarrollo propios de nuestros juegos. El 30% de la plantilla es de tecnologías de la información, unas 180 personas. Además, la plataforma es de desarrollo propio. en 2014 pusimos en marcha una plataforma que iniciamos desde cero, el sistema AGIL (Aplicación Integral de Gestión de Loterías). En 2015 también comenzamos desde cero el desarrollo de nuestra plataforma de internet. Así, todos nuestros juegos son de desarrollo propio. Tenemos más de 12.000 terminales y toda la asistencia se da desde Loterías. Tenemos nuestras «tripas tecnológicas» en el polígono de Fuencarral. Fuimos los primeros en poner «free cooling», para refrigerar nuestros sistemas, para ahorrar el consumo eléctrico. Llevamos desde 1986 apostando de forma importante por la tecnología.

–Aparte de Euromillones, ¿Loterías colabora o exporta tecnología a otro país?

–No, pero estamos en disposición y ese es el objetivo de nuestra plataforma AGIL. Aquí tenemos un gran potencial.

–¿Qué cambios han hecho y van a introducir?

–Depende del juego. En Lotería hemos hecho una modificación del sistema de reparto de premios para que hubiera más premiados en lugar de concentrarlos. En quinielas ahora estamos en medio de una tormenta de ideas. Hay sugerencias como poner algún partido femenino dentro de la quiniela y ya ponemos partidos internacionales, o de segunda división. Pero ya no estamos solos en las apuestas deportivas. También estamos pensando en «multisports», introducir combinaciones con otros juegos que no sean solo fútbol, que sea flexible. Hay que pensar que España tiene mucha afición de deporte porque tenemos muchos primeras líneas: Motos, tenis...

–¿Ha resucitado el interés por sacar Loterías a Bolsa o privatizarla?

–No está en los planes hasta donde yo se. Loterías devuelve lo que la sociedad le da con beneficios. Sustenta los presupuestos y luego tiene una triple línea de patrocinio en obra social, deporte y cultura. Nuestra cuenta de resultados supone una décima de PIB menos de déficit. Yo creo que debemos seguir siendo públicos. Los países de nuestro entorno también tiene ese sistema. Y así lo estableció Carlos III, nuestro fundador.

–Las últimas campañas de publicidad han tenido gran eco. ¿Han funcionado?

–No las valoraré yo, las valoran el buen número de premios que ha recibido por todo el mundo. Estamos contentos, transmiten ilusión y hemos puesto en valor lo mejor de cada uno. Hay muchas Carminas y muchos Justinos y Antonios en este país.

–El Gordo tiene un gran eco internacional. ¿Les han consultado el porqué del éxito?

–Cuando preguntan en el extranjero, les explicamos la tecnología, la gestión de la empresa, el sistema...pero después explicas lo que no se puede explicar: toda su tradición, su raigambre, todo lo que hace que al oír a los niños de San Ildefonso oigas la Navidad.