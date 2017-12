El negocio de las armas se dispara Las ventas de los principales fabricantes, que sumaron casi 320.000 millones el año pasado, crecen por primera desde 2010



A pocas horas de la entrega del Premio Nobel la Paz en Oslo, que este año ha recaído en los suizos de Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), y el mismo día en que el presidente ruso, Vladimir Putin, llegaba a Siria para ordenar la retirada de sus tropas, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri) publicaba esta semana su informe anual sobre la venta de armas. Una industria que crece por primera vez en seis años: los principales fabricantes facturaron un 1,9% más en 2016 hasta 318.737 millones euros. Estados Unidos sigue dominando el mercado con los tres principales fabricantes de armas del mundo –Lockheed Martin (el líder), Boeing y Raytheon– y el 57,9% del mercado. El informe de este instituto sueco de estudios estratégicos fundado en 1966 con motivo de 150 años de paz ininterrumpida en Suecia no incluye empresas chinas por falta de datos fiables.

Desde Estocolmo, Sipri ha indicado que la subida en la venta de armas se ha calculado sobre la base de las cien principales compañías armamentísticas del mundo y ha sido provocada por la implementación de nuevos programas nacionales de armamento, operaciones militares en marcha en varios países y la creciente demanda por tensiones regionales persistentes. El top 100 de Sipri refleja el dominio abrumador de EE.UU. y de Europa Occidental: ambas regiones controlan el 82,4% de las transacciones y acaparan la lista de las diez primeras. Estados Unidos domina el mercado con 38 de las 100 compañías listadas en el informe que en 2016 vendieron armas –tecnología, equipo militar, municiones, misiles– por 184.711 millones de euros, un 4% más, por las operaciones militares transoceánicas y la compra de grandes sistemas de armas por otros países.

Crecimiento del 38%

Después de cinco años consecutivos de descensos, este primer aumento en la venta global de armas desde 2010, representa un incremento del 38% desde 2002, año en el que SIPRI empezó a informar sobre las ventas de armas de las empresas. Clave en el aumento de la venta global de armas es el incremento de 10,7% por parte de Lockheed Martin: «Con la adquisición de la empresa fabricante de helicópteros Sikorsky a finales de 2015 y el alto volumen de entregas del avión de combate F-35, Lockheed Martin registró un crecimiento significativo en sus ventas de armas en 2016», asegura la directora del Programa de Armas y Gasto Militar de Sipri, Aude Fleurant, remarcando la tendencia al aumento en ventas y el número de empresas de servicios militares de Estados Unidos que entran a este «Top 100».

Las empresas europeas occidentales presentaron una facturación similar a la del año anterior, con 77.900 millones de euros, y se subraya que el anuncio del Brexit no ha afectado a las compañías británicas, sino que, al contrario, subieron un 2% su facturación. Las ventas de las firmas rusas se incrementaron en un 3,8% hasta 22.621 millones de euros, un 3,8 % más interanual y un 7% del total mundial, lo que supone una ralentización de la tendencia al alza de los últimos años, que se explica por las dificultades económicas que atraviesa el país.

El informe de Sipri resalta que entre los considerados productores emergentes –Brasil, India, Turquía y Corea del Sur–, este último país sobresalió con una subida del 20,6%.

