«Necesitamos que la mentalidad de las empresas cambie»

Pedro Mier (Figueras, 1952) fue elegido presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic) el pasado 9 de marzo, en sustitución de José Manuel de Riva. Hasta ese momento era el responsable de esta asociación en Cataluña. Ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Barcelona (UPB), es accionista y presidente de TRYO Aerospace & Electronics. Mier afronta el reto de gestionar Ametic tras la salida de operadores como Telefónica, Orange o Vodafone de ella. En concreto, este empresario apuesta por «un espíritu constructivo, mano abierta y colaboración» para restañar heridas, aunque avisa contra la división de la industria: «Eso sería un grave error».

Llega a la presidencia de Ametic tras la salida de algunos de los grandes operadores de la asociación, ¿cómo prevé gestionar esta situación?

Lo abordaremos con espíritu constructivo, mano abierta y colaboración, porque nuestro objetivo principal es el beneficio de todo el sector. Ahora, en Europa, por ejemplo, hay una patronal que representa a la Industria Digital que es Digital Europe, y los operadores no están. Esto da una indicación de que el caso español era una singularidad y generaba alguna tensión. Los operadores son elementos muy destacados en este sector, pero no los únicos. Tampoco siempre sus intereses son coincidentes con los de la industria. Estoy convencido de que, después de todo este tsunami, se llegará a una situación positiva en la que se busquen los mayores puntos de conexión. De la misma forma que digo esto, también creo que sería un gran error intentar dividir a la industria.

Desde lo personal, ¿cómo afronta el reto de presidir una organización como Ametic?

No es un reto fácil. Si he tomado esa decisión ha sido porque hay una trayectoria detrás de más de 40 años, que conozco personalmente porque mi padre fue uno de los fundadores. Por tanto, conozco bien su historia y creo que hay un legado de gente que ha trabajado mucho. Lo que merece un respeto y el que ese legado no se pierda y se ponga en valor. Además tengo un amplio apoyo de los asociados y, en el grupo directivo que hemos formado, un grupo de compañías y personas de primer nivel. Creo que no hubiera dormido bien, sino hubiera asumido el riesgo de haber contribuido a ello.

«Los operadores son elementos muy destacados en este sector, pero no los únicos»

¿Cuáles son los retos que se ha marcado para su mandato?

El objetivo que nos hemos propuesto es colaborar para que la transformación digital de la sociedad española sea un éxito y se convierta en palanca de transformación para toda la sociedad. También nos hemos propuesto conseguir que nuestras empresas sean socias activas de las grandes cadenas globales de generación de valor. Es decir, que España no sea únicamente un usuario de las tecnologías y soluciones que se desarrollarán en el futuro, sino un socio activo.

¿Cómo está España en este terreno? ¿Tenemos asignaturas pendientes?

Hay muchas cosas por hacer siempre. No hay que olvidar que estamos en una ola y surfearla requiere muchísima atención y concentración. En concreto, tenemos que crear un sistema de formación que permita a nuestros profesionales adaptarse a las nuevas necesidades que vienen. Por otra parte, hay que concienciar, estar bien informado de lo que viene y ver cómo sucede. Para eso necesitamos que la mentalidad de las empresas cambie. Es decir, hay que ayudar a todas las empresas a que lo incorporen en su cultura, y para eso necesitamos compañías, empresarios y emprendedores de todo tipo.

¿Cuentan con el apoyo del Gobierno en esta materia?

Sentimos la complicidad del Gobierno. Se es consciente del reto, de la oportunidad, y hay una gran preocupación en que se transmita bien a la sociedad, el riesgo que hay si no se toman determinadas medidas. Sin embargo, creo que esa inquietud todavía no es lo fuerte que debería ser. Luego te encuentras con que en los Presupuestos Generales del Estado, el esfuerzo de I+D +I baja. Esta es una contradicción enorme.

Bueno, también venimos de una importante crisis económica..

Estamos en un momento de recuperación, y la primera prioridad debería ser el apoyo al I+D+I de las empresas, a través de herramientas como la compra pública innovadora o la demanda temprana. Por otra parte, en la Agenda Digital, deberíamos hacer como Alemania y poner entre nuestros objetivos la creación de un número muy importante de empleos de la nueva industria.

Sin embargo, todavía tenemos una tasa de paro elevado y habría que dar formación a estas personas para acceder a los nuevos empleos de los que habla...

Hemos creado una vicepresidencia llamada de Desarrollo del Talento, que se ocupa de todas las acciones que afectan a esta materia. Por ejemplo, nuestro consejo territorial en Cataluña tiene un acuerdo con la Generalitat, para colaborar en la sensibilización de los estudiantes en las escuelas como para la configuración de competencias, que se vayan a desarrollar en los programas de Formación Profesional y en la reconversión de titulados profesionales de forma sencilla, en áreas que sean fácilmente compatibles con las necesidades de empleo. Se da la situación absurda de que hay miles de puestos de trabajo sin cubrir en nuestro sector, en un país que tiene casi el 20% de paro.

«La primera prioridad del Gobierno debería ser el apoyo al I+D+I de las empresas»

¿Qué opina sobre la OPA amistosa lanzada por la italiana Atlantia sobre Abertis, titular de parte de las acciones de compañías como Hispasat o Cellnex?

Respetamos las decisiones de cada compañía y estamos seguros de que se hará en beneficio tanto de Abertis y sus socios como de sus accionistas, aunque quisiéramos que compañías tan importantes como Abertis, Cellnex e Hispasat siguieran tomando sus decisiones estratégicas en España.