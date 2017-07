Â¿Necesita un seguro de viaje? Seguramente ya lleve uno en la cartera

Aunque gran parte de los españoles pretenden pasar sus vacaciones de verano sin cruzar la frontera, los destinos internacionales siguen teniendo peso. Al salir fuera, hay españoles que optan por contar con el paraguas de un seguro que les cubra la hospitalización, el retraso del equipaje o la cancelación de un vuelo. A pesar de que muchos no lo saben, hay un gran número de ciudadanos que ya están asegurados ante este tipo de contingencias.

En España hay millones de seguros en tierra de nadie, cuyos beneficiarios desconocen tenerlos en su cartera. La mayoría están escondidos en nuestras carteras, en forma de tarjetas. Desde el comparador virtual de tarjetas HelpMyCash.com señalan que muchas tarjetas incluyen un seguro de accidentes en el extranjero y una póliza de asistencia gratis que cubre los desplazamientos al extranjero, siempre que los billetes del medio de transporte se hayan abonado con la tarjeta.

Pero no solo las tarjetas bancarias pueden incluir este tipo de pólizas, los seguros privados de salud o los carnés jóvenes de las comunidades autónomas también pueden incorporar asistencia gratuita fuera de España.

El problema estriba en que la mayoría de los consumidores lo desconocen. Un estudio publicado en 2009 por Adicae revelaba que nueve de cada diez consumidores no conocían las condiciones de estos seguros. Una sensación que comparten en Banco Mediolanum. En las entidad onsideran que los españoles no son conscientes de las pólizas que llevan asociadas sus tarjetas «porque es algo que tradicionalmente la banca nunca ha impulsado, de hecho, no es habitual hacer campañas de este tipo». Según declaran portavoces del banco al comparador HelpMyCash, «las entidades deberían comunicar las coberturas incluidas y, además, ofrecer un abanico de posibilidades para dar un servicio de valor, adaptando la oferta a las necesidades específicas de cada cliente. Esta es una tendencia que irá en aument».

Cada tarjeta es un mundo

Se trata de un problema de visibilidad. Tampoco ayuda que no haya una estandarización en cuanto a las coberturas y las cuantías cubiertas por estos seguros, lo que obliga al consumidor a informarse en cada banco de las ventajas y las limitaciones de sus tarjetas. «La oferta en este ámbito es muy variada, cada banco aplica su política comercial. Hay bancos que no incluyen cobertura alguna y otros en que estas coberturas son servicios de pago. En nuestro caso, además de que las tarjetas son gratuitas, también llevan una cobertura de asistencia en viajes y un seguro de accidentes», afirman desde Mediolanum.

El seguro de accidentes suele cubrir al asegurado en caso de fallecimiento o invalidez absoluta al viajar en un medio de transporte público. Esta póliza es la más habitual y la incorporan multitud de entidades. El seguro de asistencia en viajes es menos común y cubre los gastos médicos en el extranjero, la anulación de un viaje por fallecimiento de un familiar, el retraso y la pérdida del equipaje, el retraso o la cancelación de un vuelo, entr otros.

La principal diferencia entre estas pólizas y las disponibles en las aseguradoras o agencias de viaje radica en que los seguros de las tarjetas son genéricos e idénticos para todos los clientes. De aquí se deriva que puedan no ser suficientes para ciudadanos de la tercera edad, personas que viajen durante un largo periodo de tiempo o a destinos de alto riesgo o para vacaciones con prácticas de deportes de aventura.

Cuantías máximas

Las cantidades cubiertas varían de una tarjeta a otra. En caso de invalidez o fallecimiento, las cuantías se mueven de los 100.000 a los 300.000 euros. Algunas pueden cubrir cifras mucho mayores, por ejemplo la Tarjeta Platinum de American Express incorpora un seguro de accidentes en viaje de hasta 750.000 euros, pero tiene una cuota anual de 690 euros.

Sin embargo, no hace falta desembolsar cantidades de tres cifras para disponer de un seguro atractivo. Las tarjetas Oro y Platinum de Bankintercard tienen un seguro de accidentes de 500.000 euros cada una y las tarjetas Oro de WiZink y Visa Classic de Banco Medionanum, de unos 300.000. Y todas ellas son gratuitas. Otras ejemplos sin cuotas serían la tarjeta de crédito de EVO Banco (200.000 euros), la de ING Direct (150.000), la de Openbank (120.000) o la Tarjeta Clásica de EVO Finance (100.000).

Otro de las grandes preocupaciones a la hora de viajar son los gastos médicos, especialmente en países como Estados Unidos. Los seguros de asistencia en viajes suelen cubrir los gastos medicoquirúrjicos, de hospitalización e, incluso, farmacéuticos del asegurado durante un viaje, siempre y cuando el problema haya surgido durante la estancia. Las cuantías garantizadas suelen rondar los 18.000 o 22.000 euros, aunque, como en el resto de los casos, las cifras pueden variar considerablemente de una tarjeta a otra.

El retraso de equipaje suele indemnizarse con cantidades por debajo de los mil euros y la cantidad final varía en función de los bienes de primera necesidad que haya tenido que adquirir el asegurado y del tiempo durante el cual haya estado sin su equipaje. En caso de pérdida total, las cifras pueden sobrepasar ligeramente los mil euros. El retraso del medio de transporte se indemniza con unos 300 o 400 euros y la cancelación, con una cifra similar.

Leer el contrato

Quien tiene una tarjeta, tiene un seguro. O es probable que lo tenga. Pero no basta con confirmar que existe. Antes de colgarse la mochila al hombro, es importante leer el contrato y comprender la letra pequeña. Desde el comparador HelpMyCash.com señalan los puntos en los que cualquier viajero debería fijarse: las garantías y las cuantías máximas cubiertas en cada caso, las exclusiones y las franquicias, los períodos cubiertos por la póliza, la forma de actuar en caso de un incidente y cómo notificar al seguro un siniestro , los requisitos necesarios para activar la póliza y el número de personas aseguradas.