Montoro cree que Â«es un error tremendoÂ» criminalizar a Cristiano Ronaldo

El Gobierno no bajará ni IRPF ni Sociedades el año que viene pero tampoco subirá en exceso el gasto. Las cuentas de 2018 tendran asi un margen ligeramente mayor pero continuarán con la cautela fiscal. Asi lo ha asegurado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha rechazado esta mañana que el proximo año vaya a bajar IRPF o el Impuesto de Sociedades para las pymes. “En España las bajadas de impuestos siempre se han hechp a final de legislatura”, ha sostenido durante su intervencion en el “Foro Cinco Días”.

Pese a que no habrá bajadas tributarias a corto plazo, tampoco habrá subidas. Montoro ha rechazado que el Gobierno vaya a crear el impuesto a las bebidas azucaradas este año, ante la favorable evolución del déficit público. El Ejecutivo tampoco recurrirá ante el Constitucional la tasa similar que ha creado la Generalitat, después de que la industria de los refrescos se lo pidiera. "El recurso ante el TC no lo veo", ha remachado.

Los impuestos seguirán la senda impuesta por Hacienda y con el gasto pasará algo parecido. El techo de gasto crecerá hasta un 2,3% en 2018, para así respetar la regla de gasto impuesta para 2018. Este indicador limita el desembolso de las administraciones a un corsé ligado al crecimiento del PIB. En cuanto a los apoyos políticos que espera contar para sacar adelante este primer paso para las cuentas de 2018, Montoro mostró su deseo de pactar el límite de gasto no financiero con el PSOE, como ocurrió con el límite de 2017.

Tras su intervención Montoro también se refirió al caso de Cristiano Ronaldo, a quien la Fiscalía acusa de defraudar 14,8 millones de euros. Montoro instó a no culpabilizar al futbolista si no hay condena firme, “un error tremendo que se comete en España”. “El principio de presunción de inocencia hay que aplicarlo en todos los casos”, ha defendido Montoro, quien ha destacado la independencia del Fisco. “La Agencia Tributaria no mira con quién está actuando”, ha sostenido