Montoro asegura que el sueldo de los funcionarios subirá aunque no haya Presupuestos El ministro de Hacienda ha acusado al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont de «interrumpir» el crecimiento económico

MADRID 22/01/2018 11:29h Actualizado: 22/01/2018 12:45h

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado que el salario de los empleados públicos subirá este año aunque no haya Presupuestos Generales del Estado. En declaraciones a los medios tras intervenir en la jornada "Cóm avanzar a través de la innovación" organizada por la Fundación SEPI, Montoro ha asegurado que "los salarios públicos van a subir de cualquier manera". "Si por cualquier circunstancias no tuviéramos Presupuestos a tiempo", ha explicado, se subirán los salarios de los funcionarios y también se mejorarán "otras cosas", que no ha detallado.

El repunte será superior al 1% de 2017, ha afirmado, aunque no ha dado la cifra exacta, y ha lamentado que haya grupos políticos "que parece que no tienen ningún interés" en aprobar los Presupuestos, aunque no ha dado más detalle.

La oferta que el Ministerio de Hacienda planteó a los sindicatos del sector público en septiembre fue una subida fija del 5,25% repartido en tres años (1,5% en 2018, 1,75% en 2019 y 2 % en 2020), más un variable que podría situar el alza en el 7,75%.

Tal y como publicó ABC el sábado, Hacienda pretende vincular parte del aumento de salario de 2018 al rendimiento de los empleados públicos. Y lo quiere hacer ya este mismo año, en las cuentas públicas que ahora están en barbecho a la espera de recabar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobarlas.

Las fuentes consultadas por ABC explican que en el Ministerio de Hacienda se están estudiando varias fórmulas para fomentar esa productividad, una variable, sin embargo, que es difícil de medir, y que tradicionalmente ha tenido obstáculos para utilizarse por este motivo y por que el concepto «variable» aún cuesta de entender en nuestro mercado de trabajo. Sin embargo en esta ocasión la nueva estructura salarial tiene más opciones de implementarse.

Cataluña regresa al crecimiento

Por otr lado, Montoro ha asegurado que la economía catalana ha vuelto a crecer al mismo ritmo que registraba antes de iniciarse la crisis secesionista. Así, Montoro ha asegurado que la información sobre el IVA de las grandes empresas revela que "Cataluña ha vuelto a tener ese crecimiento que es el que tenía antes del verano".

El ministro ha acusado al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont de "interrumpir" el crecimiento económico y la creación de empleo en la región y, por ello, ha cuestionado que "este señor que tiene problemas con la justicia" sea "tan importante para el país" como para protagonizar las informaciones.

Montoro ha explicado que los registros de IVA demuestran que la facturación actual en Cataluña es similar a la que se contabilizaba a principios de año, lo que implica que la región "está volviendo a la normalidad económica" como "consecuencia" de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Estas cifras suponen, para el ministro, una "lección de la situación política tan anómala" que ha vivido España en los últimos meses y de cómo el "control de la legalidad" asociado al artículo 155 ha evitado frenar la recuperación.

