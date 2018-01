«En México se aprovechan de la reputación del queso manchego español para lucrarse» La denominación de origen del producto lácteo español genera un conflicto entre las autoridades españoles y mexicanas

El queso manchego auténtico solo se produce en Castilla-La Mancha. Esta es la máxima que defienden desde Bruselas a raíz de las quejas de la organización Denominación de Origen (DO) Queso Manchego por el conflicto abierto debido a la nomenclatura de este producto lácteo. El desacuerdo entre México y España supone un problema a la hora de llegar a un acuerdo sobre la actualización del tratado de comercio entre este país americano y la Unión Europea (TLCUEM) vigente desde al año 2000.

A pesar de estar etiquetados con el mismo nombre, ambos productos están realizados con materias primas diferentes. El español se obtiene de la leche de oveja de raza manchega, mientras que el mexicano se fabrica a partir de leche de vaca. El precio del segundo es también inferior en comparación con el del queso manchego procedente de la región española.

El director de Certificación de la fundación del consejo regulador del la D.O. Queso Manchego, Santiago Altares. asegura que «en México se aprovechan de la reputación del queso manchego español para lucrarse». Para Altares se trata claramente de un «plagio» entre dos productos que tienen «diferencias abismales». «No digo que el queso sea malo, sino que es distinto», puntualiza.

Desde la D.O Queso Manchego piden la prohibición del uso de la palabra «manchego» para denominar a estos productos y que se les cambie el nombre por otros como «queso mexicano» o «azteca» ya que no siguen las normas que regulan al lácteo español cuya leche solo se obtiene de las ovejas criadas en la región castellano-manchega. Sin embargo, Altares no se declara optimista con el resultado ya que las «negociaciones son complicadas». En este sentido, recuerda un conflicto parecido que surgió entre Grecia y Canadá por el queso feta. «Al final, la UE cedió y Canadá pudo seguir llamando feta a dicho queso con la única condición de que no se indujera a error», explica Altares.

El asunto preocupa especialmente por las exportaciones a Estados Unidos. «Una persona residente en Miami preferirá comprar un queso etiquetado como manchego a siete dólares la libra frente a otro a 15 dólares la libra si piensa que son el mismo producto», aclara Altares.

Desde México, el director de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), René Fonseca, ha indicado en declaraciones a EFE que saben de que este tema es «fundamental» para Europa. De los más de 300 productos de los que la UE pide el reconocimiento se encuentran 57 quesos. De esos, hay «muchos» que México no tiene inconveniente en otorgar la protección, pero el conflicto comienza en con aquellos quesos cuyos nombres «se han estado utilizando desde hace décadas» en el país, comenta Fonseca.

Por su parte, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha apostado por «buscar un acuerdo comercial en el que ellos puedan seguir comercializando el producto 'queso tipo manchego' sin usar la palabra manchego».

La disputa ha llegado a las páginas del diario británico «The Guardian», donde se recuerda que hace una década el gobierno español se quejó a la Comisión Europea para que tomara medidas contra Bélgica por un queso a la venta que imitaba al manchego. También se hace mención a que México defiende con fuerza las denominaciones del tequila y el lícor de mezcal, «pero la industria láctea del país no expresa la misma ansiedad sobre la protección de los quesos regionales»