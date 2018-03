Los mercados esperan la llegada de Luis de Guindos a la vicepresidencia del BCE La reunión del Consejo arranca este jueves en Fráncfort con un informe sobre la marcha del programa QE. Draghi podría cambiar algunos mensajes importantes de su discurso

Los mercados confían en que, con la llegada de Luis de Guindos a la vicepresidencia del BCE, la entidad levante el pie del acelerador de la política monetaria expansiva. La reunión del Consejo arranca este jueves en Fráncfort con un informe sobre la marcha del programa QE y se espera que el presidente del BCE, Mario Draghi, aproveche para para cambiar algunos mensajes importantes de su discurso.

«El desafío inmediato es ajustar su comunicación para preparar mejor a los inversores de cara al próximo fin del QE. Como resultado, esperamos que cambie su orientación 'forward guidance' en su reunión de marzo, dejando claro que ya no vinculará la continuación del programa de expansión monetaria a la inflación. Después de eso, anticipamos que se proporcionará un calendario de eliminación del QE antes del verano», avanzan los analistas de Allianz GIobal Investors. Los expertos, por tanto, consideran que no hay razones para que el BCE mantenga durante mucho más tiempo este programa que, en teoría, debería finalizar a partir de septiembre de este año y que ahora mismo insufla 30.000 millones de dólares en la economía cada mes con la compra de bonos soberanos y de empresas.

Quienes más críticos se han mostrado con la política monetaria de Draghi y que ven a de Guindos como otra amenaza del mismo perfil, una mezcla de procedencia sureña y cultura profesional de banca especulativa, a quién están esperando es al presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, que podría llegar a la presidencia del BCE. Sin embargo en Berlín hay algunas dudas al respecto, sobre si arriesgar este capital político ya presente en el Consejo y tener que ceder, a cambio de su elección, posiciones clave de París y Roma sobre la unión monetaria europea. «El precio no puede ser demasiado alto. La cuestión es qué beneficio político y económico aportará a Alemania», ha comentado en Berlín un alto cargo del país conocedor de las negociaciones para que de Guindos llegase al puesto. Otros candidatos aceptables para Alemania y a muy bajo coste serían dos finlandeses, Erkki Liikanen, actual gobernador del Banco Central, y Olli Rehn, ex comisario de Asuntos Económicos de la UE, además de Klaas Knot, presidente del Banco Central holandés. En todo caso, aunque el mandato de Draghi termina a finales de 2019, todo apunta a que no se tomará una decisión sobre su sucesor hasta después de las elecciones europeas del año que viene.

Mientras tanto, no hay razones, debido a la buena evolución de la economía de la eurozona, para mantener la política Draghi mucho más tiempo. Los economistas de Schroders consideran que «la economía de la zona euro avanza viento en popa, la demanda interna es el catalizador principal del crecimiento, mientras que la recuperación del comercio mundial continúa sorprendiendo al alza. La mayor atención está puesta en la evolución de la inflación, que puede ser baja, pero el robusto crecimiento económico sugiere fuertes perspectivas para la región en los próximos meses y la política monetaria parece cada vez menos justificada». De hecho, la mayor parte de los analistas cree que el BCE va a aprovechar la reunión para mejorar sus estimaciones para los próximos años en, al menos una décima.

A la espera de esas nuevas previsiones, la gran novedad sigue siendo De Guindos. El Consejo de Gobierno del BCE se pronunció anoche sobre la reciente decisión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) de apoyar su candidatura y señaló que no tiene ninguna objeción al candidato propuesto, «quien es una persona de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios», de acuerdo a lo que estipulan los tratados europeos. Con la opinión del Consejo de Gobierno sobre la mesa y una opinión del Parlamento Europeo, el nuevo vicepresidente del BCE será nombrado por el Consejo Europeo sin tardanza. Más allá de la situación de incertidumbre política en Italia y del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de subir los aranceles a la importación del aluminio y el acero, la atención en la rueda de prensa posterior al Consejo se centrará en este dictamen sobre el ex ministro de Economía de Mariano Rajoy. Se trata simplemente de una valoración de carácter consultivo, no vinculante, y de un trámite previo a la decisión final que adoptará el Consejo Europeo en la cumbre del 22 y 23 de marzo. En ese momento se confirmaría el esperado regreso de España a la cúpula del BCE, país que se quedó sin representación desde que José Manuel González Páramo dejó su cargo en el Comité Ejecutivo del guardián del euro en 2012.

De Guindos se convierte, por tanto, en el rostro del BCE del abandono de los tipos de interés baratos. «En base a los datos y análisis actuales no veo muchas posibilidades de que los intereses pudieran subir este año», ha adelantado Mario Draghi, señalando que la entidad continuarápor lo menos hasta septiembre con el multimillonario programa decompra de deuda que tiene activo, reservándose la opción de extenderel programa más allá de septiembre en caso de ser necesario y sugiriendo que será con su marcha, en 2019, cuando el BCE gire el timón de forma definitiva.