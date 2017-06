Las medidas que traerÃ¡ la nueva ley de autÃ³nomos

La nueva ley de autónomos incluirá una batería de medidas históricas para más de tres millones de trabajadores. El colectivo, que ha sido protagonista en la creación de empleo en los últimos años, podrá disfrutar de estas novedades.

Las cuotas se desligan del SMI

La cuota de los autónomos societarios ya no se vinculará a la subida del SMI, como ha ocurrido este año, cuando se incrementó un 8%. El alza la determinarán los Presupuestos del Estado.

Solo se pagará por los días trabajados

El autónomo se podrá dar de alta hasta 3 veces cada año, desde el día en el reúna los requisitos para incorporarse al sistema y se permitirán hasta tres bajas en cada año natural, cuyos efectos coincidirán también con el día real en el que ha cesado.

Ayudas para conciliar

El apoyo a la mujer trabajadadora, en este caso autónoma, queda reflejado en la ley. Así, se fija una exención del 100% de la cuota durante doce meses por cuidado de menores o dependientes y para aquellas autónomas que se incorporen al empleo tras la maternidad se establece una tarifa plana de 50 euros que se podrá disfrutar durante un año tras su incorporación después de dos años de cese.

Los recargos se reducen hasta el 10%, a la mitad

La ley reduce, y no solo para el caso de los autónomos, los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social a la mitad, desde el 20% actual hasta el 10% en el primer mes. No se recoge en la ley la propuesta de ATA de que los autónomos sepan con total seguridad cuando están obligados o no a darse de alta en el régimen especial de autónomos, algo que hoy no está claro.

Tarifa plana de 50 euros al mes durante un año

La nueva normativa amplía la tarifa plana de 50 euros al mes a un año y también permitirá reemprender el negocio con esa tarifa tras dos años de haber interrumpido la actividad. En la actualidad hay que esperar cinco años para poner hacerlo.

Cambiar de base de cotización

La norma permitirá cambiar la base de cotización hasta cuatro veces al año, frente a las dos actuales para adecuarla a sus ingresos.

Manutención

El Gobierno deberá estudiar durante la próxima semana la propuesta de ERC de que los autónomos puedan deducirse en el IRPF el 20% de los gastos de manutención cuanto se trabaja desde casa.

Pluriactividad: devoluciones de oficio

El trabajador no tendrá que reclamar la devolución del exceso de cotizaciones pagadas a la Seguridad Social en caso de pluriactividad. El sistema devolverá de oficio las cantidades que hayan sido pagadas de más.

Accidentes en camino

Se reconoce el accidente «in itinere» (de ida o de vuelta al puestos de trabajo), del trabajador autónomo.

Derecho a formación

Este colectivo de trabajadores tendrá por fin derecho a la formación adaptada a sus necesidades reales.

Un año para la entrada de los autónomos en el CES

Las organizaciones de autónomos más representativas serán consideradas de «utilidad pública» y se fija un plazo de un año para su entrada en el Consejo Económico y Social (CES) así como para la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo.

Mejoras para los discapacitados que decidan emprender

El pacto sellado entre el PP y la formación naranja incluirá mejoras para los discapacitados que se decidan a emprender. También se beneficiarán de esas mejoras los hijos con discapacidad de los trabajadores por cuenta propia, que podrán contratarlos.