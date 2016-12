MÃ¡s de 2.000 auxiliares de vuelo de American Airlines denuncian problemas de salud por el nuevo uniforme

Cerca de 2.200 asistentes de vuelo de American Airlines han informado sobre reacciones y problemas de salud provocados por los nuevos uniformes que la aerolínea estrenó en septiembre de este año, lo que implicaría un 8% de la fuerza de trabajo de la compañía, según ha informado la Asociación Profesional de Auxiliares de Vuelo (APFA, por sus siglas en inglés).

La organización indica que, entre las reacciones detectadas, estos uniformes han producido problemas endocrinos, hinchazón de ojos, erupciones cutáneas, ampollas en la piel, irritación de la garganta y los ojos, problemas de respiración, tos, dolor de cabeza, vértigo y fatiga.

La compañía ha trasladado al sindicato que realizará nuevas pruebas a los uniformes, según indicó la APFA, y ha permitido a sus trabajadores volver a utilizar los anteriores. No obstante, el sindicato considera que estas medidas «son insuficientes» y que la compañía «no está tomando el problema tan seriamente como debería».

El sindicato reclama a American Airlines que cumpla con las solicitudes que los auxiliares están realizando al seguro y que establezca un plan de acción a largo plazo para solucionar el problema, que incluya estudios «exhaustivos» científicos para comprobar los posibles problemas que dan los uniformes. Asimismo, solicita el reembolso «total» por todos los costes y gastos relacionados que están teniendo los trabajadores.

Un protocolo y pruebas «exhaustivas»

Desde la APFA se está elaborando un protocolo para realizar pruebas de forma conjunta con la compañía y ha contratado a su propio experto en toxicología para llevar a cabo varias pruebas.

Asimismo, se recomienda a los asistentes de vuelo de America Airlines que documenten cada reacción que tengan con fotos, proporcionen una descripción completa, denuncien el problema a través de un formulario 'online' que ha puesto a disposición y que guarden la pieza sospechosa de provocar la reacción en una bolsa sellada de plástico.

En septiembre, la aerolínea estrenó su nuevo uniforme para 70.000 trabajadores, incluyendo pilotos, auxiliares de vuelo, agentes de atención al cliente y trabajadores en las salas de la aerolínea.

La nueva uniformidad es un paso más en la fusión entre American Airlines y US Airways, integradas oficialmente desde finales de 2013. Sin embargo, hasta la fecha, esta fusión no se había exteriorizado en un nuevo uniforme. US Airways operó su último vuelo bajo su propia marca en octubre de 2015.