Martín Godino Reyes, socio director de Sagardoy Abogados, ha sido reconocido por la prestigiosa guía Euromoney Best of the Best como uno de los 30 mejores abogados del mundo en el área laboral. Este importante reconocimiento es fruto de las nominaciones realizadas por abogados y clientes.

Martín Godino también ha sido galardonado por The Client Choice Awards 2017, premios que reconocen la excelente atención al cliente analizando la calidad del asesoramiento legal, el valor monetario del asesoramiento, la sensibilización comercial, la eficiencia comunicativa, la transparencia en la estructura de la facturación, el tiempo de respuesta, compartir experiencias y el uso de la tecnología. El premio recoge las nominaciones y votaciones de clientes y abogados corporativos.

Martín Godino ha declarado que «las características que hacen especiales a estos premios es el reconocimiento directo de nuestros clientes y colegas, quienes nos han recomendado para recibir ambos galardones. Nos llena de satisfacción que nuestros clientes aprecien la calidad de servicio y el valor que aportamos en nuestros trabajos, principales pilares de nuestra actividad desde la fundación del despacho».

Sagardoy Abogados, despacho fundado en 1980, es la firma líder en las áreas de derecho del trabajo, beneficios sociales, seguridad social, pensiones y recursos humanos, tanto en tareas de asesoramiento como en materia contenciosa. El despacho cuenta con más de 60 abogados y sedes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Vigo y Las Palmas.