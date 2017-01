Mapfre reclama pensiones privadas cuasiobligatorias y un supervisor de seguros independiente

El sector asegurador español ha entrado de lleno en el debate público sobre dos grandes reformas estructurales a la vista: la del sistema de pensiones y la del modelo de supervisión del sistema financiero. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha defendido este viernes la necesidad de completar el sistema público de la jubilación con el ahorro privado y ha reclamado que en el seno de las empresas se establezca un sistema de planes de pensiones de adhesión cuasiobligatoria de los trabajadores. Además, el alto ejecutivo ha exigido que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) deje de estar adscrita al Ministerio de Economía y se convierta en un ente autónomo.

«El sistema público de pensiones es totalmente viable y sostenible, pero esa la viabilidad no implica el mantenimiento de los actuales niveles de prestación», ha alertado, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Huertas, quien lamentó que se vea mal que las compañías de seguros hablen de este tema por considerárseles parte interesada. «Nos da igual si la solución el públic, privada o mixta, no queremos monopolizar el sistema, pero hay que ayudar al ciudadano a tener fórmulas de ahorro complementarias», ha dicho, advirtiendo de que si no se toman medidas urgentes «tendremos ciudadanos de primera y de segunda», en referencia a los distintos niveles de pensión que tendrán los que pudieron ahorrar durante su vida laboral y los que no.

En este sentido, el sector asegurador lleva tiempo reclamando que se adopte en España un modelo de previsión social similar al de Reino Unido, en el que las empresas tienen la obligación de adherir a sus empleados a un sistema de pensiones privados al que contribuyen tanto la compañía como el trabajador; luego, el empleado puede decidir si se mantiene adherido y hace aportaciones o se sale del plan de pensiones. «Se ha demostrado que cuando el sistema es totalmente voluntario, como sucede con los autónomos, las aportaciones que se hacen son la mínima posible», ha recordado.

Como fuere, la reforma en marcha que antes va a afectar a las compañías de seguros es la reforma del actual modelo de regulación y supervisión de la banca, las aseguradoras y las Bolsas y mercados de valores, que negocian actualmente el Gobierno, Ciudadanos y el PSOE. La vieja aspiración del sector asegurador es que su órgano regulador y supervisor, la DGSFP, ahora dependiente del Ministerio de Economía, se convierta en un organismo independiente en la parte de supervisiónsufragado con una tasa a la actividad aseguradora. Huertas ha explicado que lo ideal sería replicar el modelo de supervisión europeo, en que hay una agencia autónoma y especializada por sector —la EBA para la banca, Eiopa para los seguros y la ESMA para los mercados de valores—, mediante el Banco de España, la CNMV y una DGSFP independiente. «Otra cosa es que pueda haber asuntos compartidos como aquellos relativos a la defensa del consumidor», ha añadido a preguntas de los periodistas.

Impuestos de las grandes empresas

Huertas también se ha referido a la acusación pública hecha por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que las grandes empresas solo tributan el 7,6% de sus ganancias por el impuesto de Sociedades. El presidente de Mapfre, al igual que han hecho en los últimos días los máximos responsables de Banco Santander y de Bankinter, por ejemplo, ha rechazado esa acusación y ha asegurado que Mapfre paga en torno al 28% de sus resultados. Es más, el alto ejecutivo retó al ministro a que aclare esas cifras. «Demonizar a las empresas y crear un concepto de que son los malas porque no contribuyen es un error», la lamentado.

El presidente de la aseguradora ha hecho un repaso a la transformación experimientada por Mapfre en los últimos años, desde su internacionalización hasta su reorganización y simplificación societaria y de organigrama para ajustarse a ese nuevo modelo de compañía global. Huertas ha recordado que el objetivo principal ahora mismo de la compañía es el crecimiento rentable y aunque no ha desvelado si Mapfre está dispuesta a crecer mediante compras ha señalado que «claramente no queda más remedio que el sector asegurador español se vaya consolidando», por el elevadísimo número de compañías que están operando en el país (235), algunas de muy pequeño tamaño y dificultades para sobrevivir al actual entorno de bajos tipos de interés y regulación mucho más exigente.