Bankia ha devuelto a 165.000 clientes su inversión en preferentes

La macrodemanda de Adicae por preferentes de Caja Madrid ha quedado hoy vista para sentencia, en una sesión en la que la acusación ha reiterado la petición de nulidad por las condiciones abusivas que regían la contratación de este producto y la defensa ha solicitado el sobreseimiento.

La sesión, que ha durado más de cuatro horas, se ha celebrado en el Salón de Actos de los juzgados de la Plaza de Castilla, dada la gran afluencia de afectados, que concluida la audiencia pública, se han manifestado ante la sede de Bankia, heredera legal de Caja Madrid.

El titular del juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, Teodoro Ladrón, ha escuchados las conclusiones de ambas partes, dentro de la demanda colectiva presentada en 2013 por Adicae junto a 2.143 pequeños inversores, que solicita la nulidad por abusivas de las condiciones generales que regían la contratación de este producto híbrido.

El letrado que representa a Adicae, Antonio Castro, ha explicado que la comercialización «fue una trama organizada desde la alta dirección de Caja Madrid para colocar las preferentes entre ahorradores finalista, algo que se hizo con trampa».

En su opinión, Caja Madrid llevó a cabo prácticas abusivas en los contratos de comercialización de participaciones preferentes, que conculcan la normativa sectorial, limitan los derechos de los clientes a la información, contenían omisiones y no fueron entregados en fase precontractual.

Francisco Javier García Sanz, abogado de Bankia, ha solicitado que se desestime la demanda, ha alegado que la información facilitada fue correcta y exhaustiva, ya que detallaba las condiciones reales del producto y su carácter perpetuo y complejo, y ha negado que hubiera una trama organizada para engañar a los inversores.

Según un documento aportado por Bankia a petición de Adicae, al que ha tenido acceso Efe, la entidad estableció un sistema de «bonus» o incentivos para los directores, subdirectores y gerentes de las sucursales en función de los volúmenes de comercialización de las preferentes.

Esto implicaba, según el letrado de Adicae, que lo que se incentivaba era un aumento en la comercialización de preferentes guiado por la existencia de ese «bonus», pero no por el interés del cliente

Asimismo, ha destacado que en muchos casos la entidad no pudo aportar siquiera el consentimiento firmado de puño y letra de los clientes, en unos contratos con letra «más que pequeña, ilegible», y comercializados con el aliciente de unos bonus para empleados y no por el interés del cliente.

Castro ha señalado además que desde 2009 la prensa especializada había publicado mucha información sobre preferentes, entre otros datos un informe de la agencia de medición de riesgos Moody's que aseguraba que las participaciones preferentes tenían una calificación de bono basura con fuertes riesgos de sufrir impagos.

165.000 clientes

Y es precisamente entonces, ha explicado, cuando Caja Madrid las publicita como un producto de inversión seguro y bien remunerado. Caja Madrid, ha dicho Castro, realizó test de conveniencia pero no test de idoneidad, como hubiera sido lógico, y además las fechas de los test de conveniencia «coinciden con las fechas contractuales», cuando deberían ser anteriores.

La defensa de la entidad financiera ha negado que se hubiera diseñado un plan para engañar a los clientes, y ha alegado que las preferentes no existen ya, pues fueron canjeadas por acciones de Bankia. Las cláusulas por las que se regían, ha indicado Sanz, eran perfectamente comprensibles, de modo que si efectivamente el cliente las entendió o no y le fueron explicadas de forma suficiente, debería ser investigada caso por caso, y no de forma conjunta.

A la espera de la sentencia, fuentes de Bankia han cifrado hoy en más de 165.000 los clientes que han recuperado el dinero que invirtieron en preferentes y deuda subordinada de alguna de las cajas de ahorros hoy integradas en la entidad.

La mayor parte de los reintegros, 137.000, han sido efectuados por medio del sistema de arbitraje puesto en marcha en 2013, mientras que las 28.000 devoluciones restantes corresponden a casos que ganaron los consumidores en la vía judicial.