L`Oreal factura mÃ¡s de 25.000 millones de euros en 2016

La compañía francesa de cosmética L'Oreal ha informado este jueves que su cifra de negocio neta entre enero y diciembre de 2016 se ha incrementado un 2,3% hasta los 25.837 millones de euros, mientras que la facturación de The Body Shop ha caído un 4,8% hasta los 921 millones de euros. En este sentido, la multinacional ha admitido que está estudiando la posible venta de «The Body Shop» por un montante de hasta 1.000 millones de euros, tal y como adelantó «Financial Times» este miércoles. Al respecto el CEO de la compañía, Jean-Paul Agon ha matizado que no hay una decisión firme adoptada.

Respecto al benficio neto, el gigante francés de la cosmética ha ganado 3.106 millones de euros lo que representa una caída del 5,8% en comparación con el ejercicio anterior. Por su parte, en el cuarto trimestre del año, la facturación del grupo ha crecido un 4,4%, hasta los 6.789 millones de euros, mientras que la de The Body Shop, adquirido por L'Oreal en 2006, disminuyó un 6,3%, hasta 321 millones de euros.

En un comunicado el CEO de la compañía, Jean-Paul Agon, se ha felicitado por «otro buen año, con un significativo crecimiento en ventas y beneficios robustos». En este sentido, ha destacado que la multinacional ha «acentuado su liderazgo internacional gracias al «crecimiento proporcional del Grupo en sus tres principales zonas geográficas (Oeste de Europa, Norteamérica y «nuevos mercados»).

Agon ha puesto en valor «el significativo fortalecimiento de sus posiciones» en todas las divisiones de la compañía como The Active Cosmetics, L `Oreal Luxe, etc... Sobre las zonas geográficas, para el CEO del gigante francés en Europa se ha «acentuado» el liderazgo del grupo francés, a pesar de la difícil situación en el país galo. Igualmente han seguido creciendo en Norteamércia y «nuevos mercados» como Latinoamérica o Asia.

De cara al futuro, Jean-Paul Agon ha constatado que «en un contexto económico todavía volátil e incierto, L`Oréal confian en la buen amarcha del mercado de la belleza en 2017 y lograr otro año más de crecimiento en ventas y ganancias». Un optimismo que extiende al e-commerce cuyas ventas, según estimaciones de la multinacional, habría crecido un 33%.

The Body Shop

«Financial Times» adelantó el miércoles la posible venta de The Body Shop, para la que está aconsejada por Lazard y cuyo montante podría verse elevada a los 1.000 millones de euros. Una operación por la que ya podría haber ya interesados, según informa Reuters.

No ha estado precisamente inactiva L`Oreal durante los últimos meses, ya que el pasado julio ya anunció la adquisición de IT Cosmetics por 1.200 millones de dólares y el mes pasado la compra de tres marcas de Valeant. En esta línea, el gigante francés ha justificado en el objetivo de «optimizar su cartera de marcas», la posible venta The Body Shop, aunque ha subrayado que todavía no se ha adoptado ninguna decisión.