Llegan las transferencias bancarias en menos de 10 segundos

Realizar una transferencia no tiene ningún misterio. Lo complicado es prever cuándo llegará el dinero. En teoría, tras la implantación de las transferencias SEPA el plazo máximo en el que se deberían abonar es de un día hábil. Es decir, que si realizamos hoy una transferencia, el destinatario debería tener el dinero en su cuenta mañana. Es supuesto se contempla cuando se tramite entre cuentas de la zona única de pagos en euros, que abarca los países de la Unión Europea, así como Islandia, Mónaco, Noruega, Suiza, San Marino y Liechtenstein.

Pero esa es la teoría. En la práctica, una transferencia SEPA puede tardar hasta cuatro días en hacerse efectiva. La culpa la tienen las horas de corte y los días inhábiles, que juegan en contra del cliente. Cada entidad establece libremente una hora de corte a partir de la cual todas las transferencias se procesan como si hubiesen sido emitidas el siguiente día hábil. Resultado, el dinero tardará 48 horas en llegar. Solo si ordenamos la operación antes de dicha hora, la transacción se liquidará ese mismo día y llegará el siguiente a su destino. Pero el asunto no termina ahí. El proceso se ralentiza si entran en escena los llamados días inhábiles, que no computan dentro del plazo. Por ejemplo, si emitimos un pago el viernes antes de la hora de corte, el dinero llegará el lunes. Si, por el contrario, lo ordenamos tras la hora en cuestión, el dinero no llegará hasta el martes.

Las horas de corte varían notablemente entre entidades. En BBVA y en Openbank todas las transferencias que se emitan antes de las 17:00 llegarán a su destino al siguiente día hábil; mientras que si se ejecutan después, tomarán fecha del día siguiente y la recepción del dinero se demorará 48 horas. En Banco Sabadell la hora límite es las 17:30; en Bankinter, las 18:30; y en Popular, las 20:30, según informan desde el comparador de cuentas sin comisiones HelpMyCash.com.

Operaciones ultrarrápidas

El galimatías de las transferencias podría tener los días contados. A partir de noviembre de este año será posible emitir transferencia ultrarrápidas en euros dentro de la zona SEPA . Las transacciones tardarán un máximo de 10 segundos y el dinero estará disponible en la cuenta del beneficiario inmediatamente, aunque desde la cámara de compensación Iberpay señalan que habrá un «tiempo máximo de intercambio de 20 segundos para completar el procesamiento de la operación». Y, lo mejor de todo, las transferencias SEPA inmediatas podrán ordenarse las 24 horas del día, todos los días del año. Adiós a las horas de corte y a los días inhábiles.

Desde Iberpay señalan que «a través de este nuevo subsistema del SNCE [sistema nacional de compensación electrónica] se procesan de forma individual y en tiempo real transferencias SEPA inmediatas (SCT Inst), compensándose y liquidándose posteriormente, mediante el asiento en cuenta en la plataforma TARGET2 del Eurosistema».

Lo realmente importante de este nuevo método es que se procesarán en tiempo real todos los días del año. Eso sí, la cuantía máxima por operación estará limitada a 15.000 euros, algo que no ocurre con las transferencias ordinarias. Las nuevas transferencias podrían establecerse hasta en 34 países europeos.

La adhesión a este nuevo esquema de pagos será opcional y no obligatoria. De hecho, las entidades podrán escoger incluso si quieren sumarse solo como receptores o también como emisores.

Aunque el lanzamiento de los pagos europeos instantáneos está previsto para el último trimestre del año y está por ver qué entidades se sumarán a la iniciativa y cuál es su coste, ya hay entidades en España que ofrecen un servicio similar a sus clientes gratis. Concretamente, desde HelpMyCash señalan que al menos cuatro bancos permiten a sus clientes emitir transferencias que llegan a su destino el mismo día.

ING Direct es uno de ellos. Las transferencias nacionales emitidas antes de las 13:00 desde la entidad naranja llegan a la cuenta del beneficiario el mismo día. Si la transferencia es internacional, deberá ordenarse antes de las 10:30. En Self Bank la hora de corte para que las transferencias lleguen el mismo día a su destino también es la una del mediodía.

En el caso de Abanca, bastará con ejecutar la orden antes de las doce del mediodía para que el montante aterrice en la cuenta receptora durante la misma jornada. EVO Banco es la entidad que más margen da para que el dinero llegue a su destino el mismo día en el que se transfiere, concretamente hasta las 14:00. Tanto en la entidad holandesa como en Self Bank, EVO y Abanca las transferencias con recepción en menos de 24 horas son gratuitas y se tramitan como cualquier transferencia ordinaria.

Caso aparte son las órdenes de movimiento de fondos (OMF), también conocidas como transferencias a través del Banco de España, la solución que ofrecen la mayoría de los bancos en caso de urgencia. En función de la hora en la que se emitan, permiten que el dinero llegue a su destino el mismo día o a primera hora del día siguiente, pero su coste es superior al de las transferencias ordinarias.