Ligar el alza salarial al IPC frena el acuerdo entre CEOE y sindicatos

Acabamos de entrar en el mes de julio y la patronal y los sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo sobre la subida salarial de 2017. Desde hace tiempo se conocen las posturas de ambas partes: CC.OO. y UGT quieren incrementos de entre el 1,8 y el 3%, mientras que CEOE y Cepyme proponen entre el 1 y el 2,5%.

El documento aprobado por la junta directiva de la patronal el pasado 5 de abril condicionaba esa subida salarial a la productividad de las empresas, la reducción del absentismo, la ultraactividad (prórroga de un año de los convenios cuando acaban), las contingencias comunes y bajas médicas y potenciar la Formación Profesional con un nuevo modelo.

Los sindicatos también querían que se incluyera en las negociaciones una cláusula de revisión salarial para que los incrementos de la inflación no «se coma» la subida salarial que se pacte.

Después de algunos contactos telefónicos e intercambios de correos electrónicos y de escasísimas reuniones, las negociaciones siguen estancadas. Ambas partes admiten que la subida salarial podría fijarse entre el 1,5 y el 2,5%. Sin embargo, el principal y casi único escollo que existe es el de la cláusula de revisión salarial, que la patronal no quiere ni oír hablar de ella, ya que entiende que cuando la recuperación económica todavía no ha llegado a la mayoría de las medianas y pequeñas empresas no se puede establecer un incremento automático de los salarios sin tener en cuenta los resultados de cada compañía.

Los sindicatos, por su parte, afirman que esa cláusula garantizaría el poder adquisitivo de los trabajadores en un momento en el que la inflación ha vuelto a subir y después de varios años de recortes.

El IPC de este año está actualmente en el 1,5% por lo que, por ejemplo, los más de tres millones de trabajadores que han firmado hasta mayo convenios con incrementos salariales de hasta el 1,5% no notarán esas subidas en sus bolsillos.

El último informe de la CEOE sobre negociación colectiva –a mayo de este año– indica que otros 1,2 millones de trabajadores se beneficiarán de aumentos salariales de entre el 1,5 al 3%, según los convenios firmados.

En los cinco primeros meses del año se han firmado 2.129 convenios que afectan a 4,447 millones de trabajadores. Solo dos convenios recogían bajadas de salarios (un 4% CC.OO. de Extremadura y un 3% Carbonar), y otros 234 convenios han firmado subidas del 0%. En el lado opuesto, el mayor incremento lo firmó la Asociación Valenciana de Ayuda Ciudadana, con un 18,75%, seguido de UTE Ortuella Servicios, con un 16%.

El hasta ayer secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, decía en una reciente entrevista en estas mismas páginas que la negociación está en el tejado de la patronal. «Si ellos quieren dar el paso, en cualquier momento se firmaría. Las claves están en que ellos se aproximen al incremento salarial del 3% que pedimos los sindicatos y garantizar que la inflación no se va a llevar la subida de los sueldos pactada en los convenios». Toxo también se quejaba de las formas. «Esta ha sido una negociación muy atípica. Llevo muchos años negociando convenios colectivos y jamás me he encontrado con un escenario como este, donde las reuniones prácticamente no existen y los interlocutores hablan más por los medios de comunicación que de forma directa. Y todo en un momento en el que es imprescindible tomar el toro de la economía española por los cuernos y ponerse a trabajar».

UGT, garantía salarial

Por su parte UGT denunció ayer que, en los convenios firmados hasta mayo, solo el 18,8% recogen la cláusula de garantía salarial, y de ellos, solo el 56,29% la contempla con efecto retroactivo. En un comunicado advirtió que «no se llegará a acuerdo si no se contemplan la cláusula de garantía salarial», al considerar que es el factor que «asegura la recuperación del poder adquisitivo para los trabajadores de este país». En un informe realziado por este sindicato se revela que cada vez «son menos los trabajadores que están cubiertos por los convenios que se firman».