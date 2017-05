Lidl creará mil empleos en España este año

La cadena alemana de supermercados Lidl ha decidido adelantarse a la gran distribución en España en la venta de productos más saludables. En esa estrategia, Lidl ha anunciado este martes que reducirá a lo largo del año hasta un 33% el azúcar de la mitad de los productos de bebidas azucaradas de sus marcas Freeway y Solevita, lo que equivale a eliminar mil toneladas de azúcar de su surtido en sólo un año. La reacción de la cadena de supermercados se produce semanas después de que el gobierno de la Generalitat catalana haya impuesto, de forma unilateral, un impuesto a las bebidas carbonatadas que se incrementa en función de su contenido de azúcar.

En el marco de la «responsabilidad de Lidl en el ámbito alimentario», la cadena de distribución está impulsando en los últimos años productos de alimentación saludable en sus lineales. El producto fresco, clave para fomentar una dieta equilibrada, se incrementó un 11,8% en el último año y ya representa más del 30% del surtido.

Paralelamente, colabora permanentemente con sus proveedores para la eliminación progresiva de aditivos en sus productos: todos los artículos de marca propia están libres de colorantes artificiales y de grasas hidrogenadas. A fin de atender las necesidades alimentarias específicas de un determinado perfil de consumidores, también está aumentando progresivamente el surtido de productos sin gluten y sin lactosa, ofreciendo así un valor añadido a sus clientes.

Así, en 2016 ha duplicado su surtido BIO y prevé incrementarlo un 50% en 2017 hasta alcanzar las 90 referencias. En este sentido, la empresa ha anunciado que a lo largo de 2017 eliminará el 100% del aceite de palma de su surtido BIO. Según indicó el director general de Compras de Lidl, Miguel Paradela, “en la actualidad el 95% de todo nuestro surtido no contiene aceite de palma y trabajamos continuamente con nuestros proveedores para reducir su presencia en el resto de productos, en el marco de nuestra apuesta por las materias primas sostenibles”. Asimismo, Paradela recordó que en cualquier caso el 100% del aceite de palma utilizado por la compañía cuenta con la certificación internacional más exigente a nivel de sostenibilidad medioambiental.

3.335 millones de facturación

En cuanto a sus resultados financieros en España en el ejercicio de 2016, los supermercados Lidl facturaron 3.335 millones en el pasado ejercicio, que finalizó en febrero, lo que supuso un 9,4% más que el año anterior. Con esas cifras, alcanzó el año pasado una cuota de mercado del 4,1%, cinco décimas más que en 2015, situándose como el quinto operador del sector, por detrás de Mercadona, Dia, Carrefour y Eroski, según ha informado hoy su director general financiero, Ferran Figueras, en un encuentro con periodistas en el que se ha fijado llegar al 5% en 2017.

Durante el pasado ejercicio, el grupo contrató a mil personas en nuestro país, elevando la plantilla hasta 12.500 empleados, y prevé contratar otro millar más en 2017, año en el que planea abrir 30 establecimientos. En la actualidad, Lidl cuenta en España con 540 tiendas, apenas cinco más que en 2015 (+0,9%), pese a que en 2016 la empresa abrió 39 locales. La mayoría de aperturas, por tanto, fueron sustituciones de centros que echaron el cierre, en su mayor parte cambios de ubicación dentro del mismo municipio, según ha explicado Figueras. Sí creció algo más la superficie de ventas, 30.000 metros cuadrados más, un 5,6%, hasta 560.000 metros cuadrados, lo que significa que las tiendas abiertas son de mayor tamaño. De hecho, de los 368 millones invertidos en España en 2016, la mayor parte fue para "ampliar, reformar o reconstruir" puntos de venta ya existentes.

No obstante, el directivo ha afirmado que la empresa "aún ve potencial de crecimiento en España", hasta llegar a unas "800 u 850 tiendas". No se ha puesto plazo para alcanzar ese techo, aunque afirma que el plan es seguir un ritmo de "entre 30 y 40 tiendas al año". No descarta crecer mediante alguna adquisición si surge alguna "oportunidad", pero subraya que "la política del grupo es el crecimiento orgánico".

Inversión de 300 millones

Para llevar a cabo esa expansión, Lidl prevé invertir este año en España 300 millones de euros, algo por debajo de los 368 millones invertidos en 2016, lo que supuso, según Figueras, "la mayor partida inversora de la historia de Lidl en España", donde aterrizó en 1994. El directivo ha rehusado ofrecer la cifra de beneficios de 2016 hasta que se registren las cuentas a final de año, pero sí ha admitido que 2016 "ha sido un año bueno", por lo que espera superar la cifra de 104 millones de 2015.

Respecto al anunciado proyecto de lanzar una plataforma para vender por Internet, Figueras ha afirmado que "se está trabajando", aunque no hay fecha para ponerla en marcha. "Veremos cuándo tiene sentido entrar", ha dicho.

8,57 euros por hora

Amalia Santallusia, directora de Recursos Humanos, ha subrayado que los 1.000 puestos de trabajo creados superan en un 25% la cifra prevista para el ejercicio 2016. Ha afirmado que "la estrategia de Lidl es ser el mejor empleador del sector" de los supermercados, por lo que ha destacado que el sueldo base, de 8,57 euros por hora, es "el mejor" del gremio y que el salario es "competitivo" en las categorías más elevadas. Según ha detallado, el 95% de los empleados de la cadena tienen contrato indefinido, cinco puntos más que en el ejercicio 2015. Santallusia ha subrayado también que durante 2016 se firmó el primer convenio colectivo de la empresa, vigente hasta 2020, que ha proporcionado a la empresa "un marco sostenible para el crecimiento".

Santallusia también ha destacado los programas de formación de la empresa, que el año pasado invirtió 13 millones de euros, un 136% más que el año anterior, de los que se beneficiaron 10.000 empleados. También ha subrayado los programas de formación dual que lleva a cabo la empresa, tanto para universitarios como para alumnos de formación profesional. Un total de 280 alumnos han participado en estos planes desde 1996.

Producto español

Durante la presentación de resultados, Lidl ha puesto especial énfasis en la sostenibilidad. En este sentido, Miguel Paradela, responsable de compras ha destacado el aumento de proveedores españoles y la mayor presencia de productos con sellos internacionales de sostenibilidad. Esta "apuesta por el producto de origen local" se traduce en 650 proveedores españoles en 2015, un 8% más que en 2015. Estas empresas cubren el 70% de las 1.900 referencias de Lidl en España. La empresa les compró por valor de 3.200 millones, un 7% más, de los que 1.700 fueron destinados a la exportación (+13%). Por ejemplo, Lidl ya solo vende leche española y compró al agro español 1,4 millones de toneladas de fruta y verdura (el 7% de la producción nacional), de las que el 85% salieron de España.

Lild ha duplicado su surtido ecológico hasta las 60 referencias, que llegarán a 90 en 2017 y todos los proveedores españoles de fruta y verdura cuentan con certificado de buenas prácticas agrícolas. El 25% de su pescado cuenta con sellos de sostenibilidad y pretende llegar al 35% este año. Todo el cacao proviene de cultivos sostenibles, al igual que el 50% del té. Para este año, pretende llegar al 100% en té y al 30% en el café.