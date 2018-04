Lagarde no respalda trocear Amazon aunque amenace la «competencia» La directora gerente del FMI alerta del peligro del monopolio de las gigantes tecnológicas

El creciente protagonismo de las gigantes tecnológicas en el mercado no fue ajeno a la comparecencia de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. Cada vez más su volumen y la acumulación de gran parte del mercado inquieta a las autoridades económicas y monetarias. La responsable del organismo mundial tuvo que entrar a valorar el caso concreto de Amazon, a la pregunta de un periodista, aunque no se refiriera solamente a ella. Siempre de manera genérica, Lagarde reconoció que estas grandes compañías representan un «riesgo para la competencia» al acumular la mayor parte del mercado en pocas manos. Sin embargo, la directora del FMI no cree que «trocearlas para reducir su volumen sea la mejor solución».

Pese al rechazo a medidas discrecionales, Lagarde reconoció que las empresas pequeñas han tenido que ceder ante la rápida expansión de las grandes compañías tecnológicas. Una pérdida que «supone un perjuicio para los trabajadores, y que, incluso, podría ser también nocivo para los consumidores».

La predominante Amazon ha recibido críticas directas las últimas semanas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusa a su fundador y propietario, Jeff Bezos, de aprovecharse del servicio postal del país, deficitario, «incluidos todos los chicos que trabajan en él», para hacer mucho dinero con su negocio. Trump asegura, además, que Amazon «paga muy pocos impuestos» al Fisco estadounidense.

En su repaso de la economía global, que vive en la actualidad niveles de expansión apreciables, la directora del Fondo Monetario Internacional no dejó de señalar la existencia de «nubarrones, pese a que el sol brille». Entre ellos citó las medidas proteccionistas en el comercio, y aludió directamente a los aranceles aplicados por la Administración Trump al aluminio y al acero, que «aunque no tengan un impacto sustancial en el crecimiento, acaban erosionando la confianza». Lagarde añadió que la mejora del crecimiento mundial, que el FMI sitúa este año en el 3,9%, «se debe, en gran medida, a un incremento del comercio internacional».

Niveles de deuda

No fue el único tirón de orejas de la directora del Fondo a la Administración estadounidense. También alertó del rápido incremento de la deuda de Estados Unidos, y llamó la atención sobre la necesidad de contenerla. Largarde avisó de que los países desarrollados «acumulan hoy la mayor deuda de la historia». Aunque la responsable del organismo mundial también dedicó alabanzas a la labor de Trump. Como a su plan de reducción de impuestos, especialmente el que atañe a la rebaja del impuesto de sociedades, del que dijo estar «contenta», además de recordar que era una de las sugerencias largamente planteadas por el FMI a Estados Unidos y al resto de países occidentales.

La última de las inquietudes transmitidas por Christine Lagarde se refiere a la volatilidad de los mercados y las vulnerabilidades del sistema financiero. A su juicio, el camino emprendido por la Reserva Federal de incremento de los tipos de interés puede suponer un riesgo si los bancos centrales se vieran obligados a ajustar sus políticas monetarias. La directora del FMI insistió en la necesidad de reformas estructurales.