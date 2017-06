La patronal bancaria española no ve riesgo de oligopolio financerio en el país a pesar del progresivo proceso de consolidación del sector, acentuado con la absorción del Popular por el Santander, y de que los cinco primeros grupos bancario del país acumulan ya el 72% del mercado nacional. "No podemos negar que se ha producido una gran concentración bancaria, pero la competencia sigue siendo salvaje", ha dicho este jueves el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán.

Es el argumento clásico de las entidades financieras del país: la banca comercial minorista española se caracteriza precisamente por su alto nivel de competencia. Al respecto, Roldán ha recordado que se trata de un sistema mucho ms competitivo que el de muchos otros paises europeos y al nivel de la banca francesa y holandesa, igualmente competitivas. Sin embargo, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, advirtió ayer mismo de que ese grado de concentración puede resultar perjudicial para la financiación de un tejido empresarial tan atomizado y bancarizado como el español.

"La falta de competencia se evidencia cuando hay beneficios extraordinarios, y los márgenes de los bancos no dicen eso", ha explicado durante su intervención en Santander en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la UIMP y patrocinado por BBVA.

"El descenso en el número de operadores no se está traduciendo en un descenso de la competencia", ha insistido el banquero, quien ha añadido que la entrada en el negocio de compañías digitales ("fintech") contribuirá a elevar esa competencia. Roldán ha recordado además que el 85% de la población española vive nen municipios donde ahora mismo operan al menos 4 entidades distintas, admitiendo en todo caso que el proceso de ajuste de capacidad instalada continuará y que la unión bancaria debería contribuir a una mayor concentracin mediante fusiones paneuropeas.

La patronal bancaria se ha sumado por otro lado a las voces que reclaman a la Junta Única de Resolución (JUR) y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que hagan público el informe elaborado por Deloitte y que sirvió de base para decidir la resolución del Popular y su posterior venta al Santander por un euro. "Ha sido un proceso transparente pero complejo, y precisamente por esa complejidad en necesario darle transparencia", ha pedido.

Supervisores y auditores

"A mí no me gustan las fusiones", ha dicho acto seguido el exdirector general del Banco de España durante los años 80 Aristóbulo de Juan, que acaba de publicar el libro "De buenos banqueros a malos banqueros". "Cuando un banco grande soluciona un problema pequeño es un mal menor, pero fusionar por fusionar no me parece bien", ha matizado, explicando se con esto se potencia la creación de bancos sistémicos y por tanto demasiado grandes para dejarlos caer en caso de apuros.

De Juan, sin hacer referencia en ningún momento a la crisis del Popular, ha explicado como la caída de una entidad se debe siempre en primer lugar a una mala gestión, pero también a la tolerancia de los organismos supervisores y las firmas de auditoría.