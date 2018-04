Jornada de reflexión en el BCE No se esperan hoy decisiones en la reunión del Consejo del BCE en Frankfurt, sino más bien un encuentro de reflexión y cálculo

Rosalía Sánchez

No se esperan hoy decisiones en la reunión del Consejo del BCE en Frankfurt, sino más bien un encuentro de reflexión y cálculo. ¿Qué está tramando la Reserva Federal Estadounidense? ¿Qué efectos tendrá la guerra de aranceles a punto de estallar? ¿Hasta dónde puede llegar la fortaleza del euro? Estas son algunas de las cuestiones existenciales sobre las que el Consejo tratará de hallar respuestas antes de lanzarse, en junio según lo esperado, a la normalización de su política monetaria.

Muy detrás de este escenario reflexivo, los actores europeos están jugando ya sus cartas para organizar la sucesión de Draghi al frente del BCE, pero el italiano no permite ni una sola especulación en voz alta sobre un asunto que ha de jugarse bajo la mesa. «Por favor, no me maten todavía, me queda aun un año de vida en el cargo», ha zanjado en la última rueda de prensa.

Cómo normalizar la política monetaria

Con la economía europea creciendo por quinto año consecutivo pero a sabiendas de que las bases de esa recuperación no son tan pétreas como sería deseable, el BCE se esfuerza por calibrar al milímetro la normalización que pondrá el cierre a una década de crisis financiera.

En marzo, Draghi abandonó la promesa desfasada de aumentar las compras de activos si es necesario, un movimiento simbólico que le mantuvo en curso para concluir su programa de compra de activos por valor de 2,55 billones de euros a finales de año. Aunque la firmeza del euro en los últimos meses, en parte por temores al proteccionismo estadounidense, no ha reducido de forma significativa la demanda, sigue calificando el tipo cambiario como una «fuente significativa» de incertidumbre, lo que ha llevado a sospechar sobre un impacto más negativo en la inflación.

«Se destacó que los recientes movimientos en el tipo cambiario del euro parecían estar más relacionados con relativos impactos en la política monetaria, incluida la comunicación, y menos a las mejoras en el panorama macroeconómico», aparece en las actas de la última reunión del Consejo, «esto sugirió que se podría esperar que la apreciación del tipo cambiario tenga un impacto más negativo en la inflación».

Los inversores se preguntan, por lo demás, si el plan cuidadosamente calculado por el BCE para abandonar su política ultralaxa podría verse frustrado por una eventual guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque las autoridades monetarias han minimizado este riesgo hasta la fecha. «Hubo una amplia preocupación de que se haya incrementado el riesgo de conflictos comerciales, que podría esperarse que tenga un impacto adverso en la actividad para todos los países implicados», dijo el Consejo, «y también se advirtió que podrían surgir efectos negativos en la confianza».

Alza de tasas y tipos

Una vez anotado todo esto, la primera pista sobre el camino que tomará el proceso de normalización la ha ofrecido Ewald Nowotny, uno de los miembros del Consejo, que ha afirmado que el BCE podría ponerlo en marcha elevando primero su tasa de depósitos, actualmente por debajo de cero, hacia territorio positivo. En una entrevista con Reuters, Nowotny ha explicado este mes que su programa de compra de bonos comenzará a reducirse a fin de año, allanando el camino para un alza de tasas de la entidad, y pidió al BCE que siga adelante con el proceso para asegurar que se puede proceder con un plan gradual y que empiece con la tasa de depósitos, que está en territorio negativo desde mediados de 2014. «No tendría problemas si pasamos del -0.4 al -0.2% como un primer paso y después, en segundo lugar, incluimos la tasa de política (principal de refinanciación)», comentó «esta es la estructura. ¿El momento exacto? Es demasiado pronto para decirles».

Se espera, por tanto que el BCE explique en junio o julio cómo planea deshacer el programa de estímulos que ha usado para ayudar a la economía de la zona euro durante los tres últimos años. La tasa clave seguirá seguramente en su nivel actual hasta bien entrado el fin de la compra de bonos. Aunque los responsables de política económica no han aportado más detalles, algunos ya han dicho que están cómodos con las previsiones de mercados que hablan de un alza en torno a abril o mayo de 2019. «Uno de los argumentos fuertes para moverse tal vez un poco más rápido es exactamente para tener algún espacio de maniobra si vemos algún deterioro inesperado en la condición económica», adelantaba Nowotny.