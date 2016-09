Inversor, ¿cuánto ha ganado (o perdido) este verano?

El comportamiento de las Bolsas en estos dos últimos meses o desde que empezó este trimestre, que viene a ser lo mismo, ha sido muy favorable, pese a que el 'Brexit' invitaba a pensar que las semanas y los meses siguientes iban a ser un desastre. Contra pronóstico, todas las grandes están en positivo y, además, con avances bastante sustanciosos. La que más gana de ellas es la brasileña, con una revalorización del 11,8%, seguida del Hang Seng de Hong Kong, que se anota un 10,5%. En tercer lugar se encuentra el Dax alemán, con una revalorización del 9,43%, mientras que el Nasdaq Composite ronda una revalorización del 7,5%.

El Ibex 35 no se encuentra entre los peores, dado que ha logrado anotarse un 6,78%, más que el índice paneuropeo Eurostoxx 50, que se ha apuntado un 5,5%. Las subidas del Ftse 100 británico, del Cac 40 francés y del Ftse Mib de Milán se han situado entre el 4% y el 5%. Algo por detrás se han terminado colocando el Dow Jones y el S&P 500, con ganancias de un 2,5% y de un 3,23%.

Si tiene inversiones en Bolsa, pues, su cartera, en principio, no ha debido de haber sufrido. Independientemente, además, del área geográfica por el que hayan apostado. Aunque, no hay que apresurarse, quizás haya que profundizar un poco más para comprobar si todos los valores han seguido una misma línea. Y parece que no. Aunque sin dramatismos. En el selectivo español, por ejemplo, sólo media docena de valores han acumulado pérdidas entre julio y agosto. Grifols ha sido el más castigado, con un recorte del 6,27%, seguido de Red Eléctrica, de Enagás y de Iberdrola, que se han dejado entre un 3% y un 4%. Acciona, por su parte, ha caído algo más de un 2%, mientras que Viscofán ha retrocedido un 1,29%.

Esos descensos se han podido compensar, y con creces, con los fuertes avances que han sumado ArcelorMittal (29,93%), Mapfre (23,75%), CaixaBank e Indra (22%), Técnicas Reunidas (20%), así como con los de Santander y Bankia (17% cada uno).

