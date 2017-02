R

escribir sobre economía sin comentar las continuas improvisaciones, algunas grotescas, del presidente Trump. No olvidemos que hoy es el hombre con más poder en el mundo. Califica al juez federal Jason Robart, que deja en suspenso su orden ejecutiva contra los ciudadanos de siete países, de «pseudo juez», ignorando su respetable carrera y que fue nombrado con el apoyo unánime de 99 senadores. Trump se enfrenta además a cien grupos tecnológicos (liderados por Apple, Google, Microsoft y Facebook) que le impugnan el decreto migratorio de su orden ejecutiva. El Parlamento inglés considera que no debe invitarle a comparecer en él. Cualquier encuesta que no le favorece «está manipulada». ¿Hasta dónde piensa llegar?

Ricardo Lagos, expresidente de Chile, se pregunta: ¿Cómo es posible que América Latina no diga «todos somos mexicano» frente a Trump? Personalmente pienso en la falta de solidaridad mundial.

Enfrentamiento a fondo entre Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Juan Rosell, presidente de la CEOE, sobre los tipos reales efectivos y las bases del cálculo del impuesto de sociedades, que pagan las grandes empresas y grupos. Es un tema muy complejo que he tratado en la junta directiva de CEOE con un diálogo fluido con el presidente y que excede con mucho la capacidad de estos telegramas. Ambas partes disponen de estudios que dicen respaldar sus tesis, pero el tema es, a mi juicio, tan importante que merece un estudio a fondo del mismo y la publicación de TODOS los datos reales. Juan Rosell es habitualmente un persona muy prudente y me ha sorprendido mucho su desafortunadísima comparación de Montoro con Podemos.

España sigue atrayendo inversiones foráneas y nacionales y todos debemos alegrarnos de la ola creciente de confianza económica en nuestro país. Leo con gran satisfacción los planes de expansión de Ifema y estoy seguro que con Clemente González Soler al timón se conseguirán.

Sigue el show judicial de Artur Mas y sus colaboradoras. ¿Hasta cuando? ¿Seguirán los cómodos silencios de tantos líderes?