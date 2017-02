La importancia de la imagen de tu empresa a travÃ©s de la marca

He desarrollado trabajos profesionales de fotografía para empresas como Adidas, Toshiba, Jabu, 3M, Thermomix, Bestseller, Tatel Restaurants, Hollister, Room Mate Hotels, Astra Zeneca, Only you hotels o Bbou hotels entre otros muchos. Tras ocho años dedicándose al márketing en una multinacional José Salto dio un giro a su vida profesional y convirtió su pasión en mi profesión: la imagen corporativa.

"Creo firmemente que la imagen corporativa, o la imagen de una empresa, afecta directamente a la percepción de los productos y servicios de la misma. Nunca compramos productos, compramos percepciones", asegura Salto. Añade que "mi trabajo se centra en este aspecto fundamental de las marcas y empresas, en generar la percepción adecuada".

Para José Salto "la mejor herramienta con la que cuento es la confianza que depositan en mí los clientes, dándome alas y libertad para poder generar fotografías que expresen el leitmotiv de la empresa y la marca". Añade también que "con mis fotografías intento reflejar como la luz afecta directamente al color, y generar en el espectador emociones". (www.josesalto.com).