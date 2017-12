Iberia anuncia a Guinea su intención de suspender los vuelos a Malabo La compañía considera que la ruta no es rentable por los altos costes del carburante y las tasas aeroportuarias

Luis Ayllón

Luis Ayllón

@luisayllon Seguir Madrid 21/12/2017 01:22h Actualizado: 21/12/2017 01:22h

Iberia ha comunicado a las autoridades de Guinea Ecuatorial su intención de suspender los vuelos entre Madrid y Malabo, porque la ruta no resulta rentable, según informó la página web de ese país y confirmaron a ABC fuentes de la compañía aérea.

La dirección de la aerolínea remitió una carta al Ministerio ecuatoguineano de Aviación Civil, en la que expone que el elevado precio del carburante en Guinea Ecuatorial, las altas tasas aeroportuarias de Malabo y la competencia que representan la compañía nacional de Guinea Ecuatorial Ceiba que tiene vuelos directos a Madrid, hacen que desde hace años Iberia esté teniendo pérdidas económicas al mantener los vuelos a la antigua colonia española.

Tras recibir la misiva, el primer ministro de Guinea Ecuatorial, Francisco Pascual Obama Asue, convocó el martes a una reunión a los representante de Iberia, de la Sociedad Total, de Asecna (Agencia para la Navegación Aérea en África y Madagascar) y de Securiport, así como al Ministerio de Aviación Civil y a otros responsables de la Administración del país para analizar la situación y tratar de encontrar soluciones.

Obama Osue, según la página web del Ejecutivo de Guinea Ecuatorial recomendó que se estudie una disminución tanto del preciso del combustible para los aviones como de las tasas de aeropuerto no aprobadas por el Gobierno, con el fin de evitar la suspensión de los vuelos Madrid-Malabo.

Fuentes de Iberia señalaron a este periódico que, a petición de las autoridades ecuatoguineanas, la compañía se tomará un tiempo prudencial para estudiar los requerimientos, pero insistieron en que no se puede mantener una ruta que desde hace años no resulta rentable y que no tiene perspectivas de mejorar. Iberia vuela tres veces a la semana entre las dos capitales.

Iberia comunicó también a los Ministerios españoles de Fomento y de Asuntos Exteriores su intención de poner fin a los vuelos y los motivos que le llevan a tomar esa decisión. La aerolínea es consciente de las especiales relaciones entre España y su antigua colonia, pero reitera que debe moverse por criterios empresariales.

Desde el Gobierno de Teodoro Obiang, se trata de apelar a esas relaciones e incluso, según su página web, llega a pedir al Gobierno español que le comunique la cancelación definitiva de los vuelos de la aerolínea, «teniendo en cuenta -se dice- que Iberia es una compañía de bandera española y, por tanto, el Gobierno español debe asumir la responsabilidad de esta decisión, que el Ejecutivo ecuatoguineano no acepta, por encima de las razones económicas que indica Iberia».

Además, se añade que el primer ministro «no acepta la retirada de Iberia», después de haber hecho «un análisis de la permanencia de Iberia desde el régimen pasado hasta nuestras fechas, los beneficios de la compañía y, sobre todo, las históricas relaciones entre Guinea Ecuatorial y España y el apoyo que se deben ambos países, así como el papel que juega Guinea Ecuatorial en la promoción del idioma español en África y las relaciones existentes entre los dos Gobiernos».

Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores manifestaron a ABC que «Iberia es una compañía privada, que toma sus decisiones atendiendo a criteriores de rentabilidad y el Gobierno español no puede interferir en ellas».