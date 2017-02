Iberia acuerda con pilotos y TCP poder operar vuelos «low-cost» de largo radio en El Prat

El presidente de Iberia, Luis Gallego, ha confirmado hoy que la aerolínea ha cerrado un acuerdo con sus pilotos y con cuatro de los cinco sindicatos de tripulantes de cabina (TCP), que permitirá a sus tripulaciones operar vuelos 'low cost' de largo radio desde Barcelona, incluso "bajo otra marca", si así lo requiere IAG.

La decisión sobre la fórmula con la que IAG se lanzará al segmento de los vuelos 'low cost' de larga distancia desde El Prat no está aún tomada, pero se conocerá en las próximas semanas, donde Iberia y Aer Lingus se perfilan como candidatas por contar con A330 en su flota, pero el grupo no descarta crear una nueva marca.

"Las condiciones del acuerdo alcanzado son adecuadas para ser una opción", ha asegurado Gallego durante una conferencia telefónica con motivo de los resultados de IAG, junto al consejero delegado del grupo, Willie Walsh.

IAG, el 'holding' que engloba a Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus, operará a partir de junio vuelos 'low cost' de largo radio desde Barcelona a Estados Unidos, Latinoamérica y Asia con aviones A330 (unos 50 pilotos y TCP). Los destinos que baraja son Los Ángeles y San Francisco (EEUU); Buenos Aires, La Habana y Santiago de Chile en Latinoamérica, y Tokio en Asia.

Gallego ha explicado que el acuerdo alcanzado con pilotos y TCP -al que no se ha sumado el sindicato Stavla-, es por "un periodo de tiempo determinado" y ha asegurado que "no existe ninguna limitación" de producción respecto a la de la propia Iberia, si no que se trata de lograr productividad adicional.

La decisión será tomada por IAG

"El acuerdo alcanzado -que modifica el convenio actual de Iberia- sería para una fase de lanzamiento en el que luego se profundizaría con una propuesta más concreta para lograr otra serie de mejoras en nuestro convenio para ser más competitivos", añadió Gallego, tras recordar el convenio actual la productividad que se podía ofrecer era "muy baja".

Preguntado si el acuerdo contempla colaboraciones con otras compañías del grupo como Vueling, Gallego ha reiterado que el acuerdo busca operar en 'low cost' desde Barcelona en "condiciones óptimas" pero la decisión será de IAG. No obstante, reconoció que Vueling tiene una buena oportunidad en Barcelona para contribuir al nuevo producto alimentando los vuelos.

Fuentes del sindicato Stavla explicaron a Europa Press que sus reservas a respaldar este acuerdo, que según explican en principio es de "un año", se deben a la falta de concreción al no establecer limitaciones de productividad a este modelo operativo --como ocurrió Iberia Express-- ni definirse su plan de flota futuro.

Stavla cree que el hecho de que las rutas anunciadas para el 'low cost' de largo radio desde Barcelona sean destinos que ya opera Iberia desde Madrid, con la excepción de San Francisco, puede afectar a la actividad ya existente en la compañía, aunque reconoce el liderazgo de la compañía en Latinoamérica. "Será necesario colaborar con Vueling y con Iberia Express, para llenar y alimentar esos aviones", apuntan las mismas fuentes.

«Nuevo ciclo»

"Nadie abre el melón del largo radio 'low cost' sin confiar en tener éxito en el primer año, pero hay que tener unas garantías atadas para este nuevo ciclo", afirmaron. Desde Stavla verán como evoluciona esa segunda fase de negociación.

Iberia opta también a proporcionar servicios de mantenimiento al resto de las compañías del grupo IAG, dentro del proyecto conocido como Plan de Mantenimiento Integral (MRO), con el que el grupo busca lograr sinergias y ahorrar en costes definiendo un nuevo modelo.

Al respecto, Gallego, que lidera el proyecto, señala que ya se ha finalizado prácticamente la fase de su diseño y se trabaja ahora en su ejecución. "En función de lo que vayan obteniendo los distintos proveedores de estos servicios del grupo se irán tomando decisiones", ha añadido.

En el caso de Iberia, el acuerdo logrado con los trabajadores permitirá una mejora de productividad de 300 horas hombre, lo que dará opciones a la aerolínea dentro del grupo que de otra forma no sería posible. "Todavía es un proceso en el que estamos trabajando en su fase de ejecución e iremos viendo lo que tiene o no tiene sentido", ha explicado Gallego.