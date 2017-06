Los hoteleros prevÃ©n un verano Â«rÃ©cordÂ» con una subida del 9% en la llegada de turistas extranjeros

Los hoteleros españoles ha vaticinado un nuevo verano «récord», al prever que hasta agosto las llegadas de turistas extranjeros se incrementarán casi un 9%, mientras las reservas del mercado español son entre un 6 y un 7% superiores a las del año pasado.

En una rueda de prensa para presentar las predicciones para la próxima temporada estival, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, ha apuntado que entre enero y agosto se prevé que visiten España 56,7 millones de viajeros internacionales, entre un 8,8-8,9% más que hace un año.

"Si se cumplen las previsiones de reservas y no ocurre nada anormal, siguiendo la media ponderada de este incremento podría ser que en 2017 rebasemos los 80 millones", ha añadido.

En cuanto al mercado español, las reservas entre enero y agosto son un 6-7% superiores a las del año pasado, aunque ha destacado que hay zonas del norte de España con incrementos del 10%. Molas ha subrayado la recuperación del turismo nacional y ha destacado que ya está en niveles de antes de la crisis.

En este sentido, ha apuntado que el 50% de la actividad turística del PIB procede del turismo nacional, cuando durante la crisis esta aportación bajó hasta el 40 y el 30%.

Pese al optimismo, Molas ha advertido de que con la recuperación de mercados como Grecia, Turquía o Túnez, España vuelve a tener "competidores importantes" en temporada veraniega y ha hecho hincapié en la necesidad de desarrollar productos alternativos al sol y playa.

Ha recordado, asimismo, que China sigue siendo la asignatura pendiente y ha pedido más conexiones aéreas con ese país, "cuantas más mejor", ha dicho, ya que actualmente hay sólo 10 enlaces semanales, "cuando sólo Alemania e Inglaterra tienen 700 semanales".

Sin impacto por el incendio en Huelva

Por otro lado, Molas ha descartado un impacto negativo en el sector turístico de Huelva como consecuencia del incendio declarado el sábado en el paraje "La Peñuela" de Moguer y que ya ha sido controlado.

"No esperamos realmente un efecto negativo. La zona donde ha habido el incendio no tiene un volumen de infraestructuras hoteleras turísticas importante, es más bien residencial. No creemos que afecte directamente a la temporada", ha dicho Molas.

Ha detallado que sí ha habido un cámping muy afectado, "totalmente destruido", que va a tardar en recuperarse y ha perdido la temporada, así como un complejo de restauración afectado.